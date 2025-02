"Sept à Huit" dimanche 2 février 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 2 février 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 2 février 2025 :

Que vous cachent vos enfants ?



Pornographie, nouvelles drogues : les dangers et les parades.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 2 février 2025 :

Les secrets de TEMU



Enquête sur le nouveau géant chinois du e-commerce.

Bocus d'Or : Victoire de père en fils...



Tel père tel fils, Paul Marcon remporte le prestigieux Bocus d'Or 30 ans après son père régis.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Bill Gates : les confidences d'un géant américain de la Tech



À l'occasion de ses 70 ans, du 50ème anniversaire de Microsoft, du 25ème de sa Fondation et de la publication de son autobiographie, Bill Gates accorde son unique interview télévisée à Audrey Crespo-Mara pour le « Portrait de la Semaine » de Sept à Huit.

Celui qui a créé à seulement 20 ans le fameux logiciel Microsoft avec son ami d'enfance Paul Allen se confie sur sa découverte novatrice, sur le rôle de la Fondation Gates et l'influence de sa mère.

L'homme devenu le plus riche du monde évoquera l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le regard qu'il porte sur Elon Musk et sur l'intelligence artificielle.