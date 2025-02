"Appels d'urgence" : 40 jours sous tensions avec les gendarmes de Montmorency, lundi 3 février 2025 sur TFX

Lundi 3 février 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine "Appels d'urgence" : « 40 jours sous tension, dans la plus grande Compagnie de gendarmerie d’île de France ».

Chauffards, accidents, vols, rébellion et violences en tous genres : c’est le quotidien des hommes et des femmes de la plus grande compagnie de gendarmerie d’Ile-de-France : celle de Montmorency.

Au Nord de Paris, à seulement 15 km de la capitale, c’est une zone en apparence tranquille, très prisée des familles.

Mais vous allez voir que les apparences sont parfois trompeuses…

Et l’un des principaux dangers ici, ce sont les chauffards qui sillonnent les routes départementales. Excès de vitesse, conduite dangereuse, refus d’obtempérer… Sans compter les rodéos sauvages, nombreux dans les campagnes alentours. Les gendarmes ont fait de la lutte contre l’insécurité routière leur priorité.

Mais ce n’est pas tout, car entre les vols (notamment de téléphone portable) et les violences, vous verrez que les 235 gendarmes de la compagnie enchaînent les interventions, de jour comme de nuit.