"C dans l'air" lundi 3 février 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 3 février 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 3 février 2025, Caroline Roux recevra Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie.

À compter de ce samedi 1er février, la facture d'électricité va baisser de 15 % en moyenne. Une bonne nouvelle qui concerne 24 millions de ménages en France, mais la ristourne ne sera pas du même niveau pour tous. À contrario, 10 millions d'abonnés verront leur facture augmenter.

Alors qui sera concerné ? Quelle est la raison de cette baisse ? Cette baisse sera-t-elle effective immédiatement ? Pourquoi les prix augmenteront-ils pour certains foyers ?

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

James André, grand reporter à France 24.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale, Université Catholique de Lille.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Sonia Dridi, correspondante à Washington (en Duplex).

Le thème de l'émission :

La guerre commerciale est déclarée. Donald Trump a annoncé samedi l’augmentation à 25 % de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et de 10 % supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Le président américain s’en est pris ainsi aux trois principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, qui représentent au total plus de 40 % des importations du pays. Les trois pays ont promis de riposter.

Dans la foulée, Wall Street a plongé. Les bourses asiatiques et les places financières européennes ont également chuté, les investisseurs craignant les effets inflationnistes de telles mesures et leurs impacts négatifs sur les échanges commerciaux et la croissance économique mondiale.

Quelques heures après la signature de ces décrets, Donald Trump a prévenu de son côté les Américains des conséquences potentielles, tout en assumant cette décision. "Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l’Amérique et cela vaudra le prix qu’il faudra payer", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Le président des Etats-Unis a aussi de nouveau mis la pression sur le Canada en estimant dimanche que le pays "devrait devenir notre cher 51e Etat" et a confirmé qu’il prépare également une offensive sur l'Europe. Il a ainsi promis qu'il mettrait à exécution "très bientôt" ses mesures de rétorsion commerciale contre l'Union européenne qui, dit-il, s'est très mal comportée avec son pays.

Défendant des droits de douane "peu élevés" qui "favorisent la croissance et la stabilité économique", la Commission européenne a prévenu, dimanche, qu’elle "ripostera avec fermeté" si l’Europe était également ciblée. "L’Europe devra se faire respecter et réagir" a également averti Emmanuel Macron ce lundi. Participant à Bruxelles avec l’ensemble des dirigeants des 27 à un sommet informel entre l'UE, l'Otan et le Royaume-Uni sur la défense européenne, le président de la République a estimé que "les choix et les déclarations" de la Maison-Blanche devaient être un "moment de réveil" pour les Européens. Paris souhaite que les fonds de l’UE soient principalement consacrés à l’industrie européenne de la défense, estimant qu’il faut avant tout garantir l’autonomie stratégique à long terme de l’Europe face à l’agressivité de la Russie. Mais dans le même temps, Donald Trump exige de ses alliés de l’Otan qu'ils passent à la vitesse supérieure en consacrant au moins 5 % de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Il continue également d’affirmer ses ambitions sur le Groenland, ce territoire autonome rattaché au Danemark.

Enfin en ordonnant la construction d'un bouclier antimissiles de dernière génération pour protéger le pays, comme avait tenté de le faire son prédécesseur Ronald Reagan, le président des Etats-Unis a été accusé par la Russie de relancer la "guerre des étoiles". "Nous considérons qu’il s’agit là d’une nouvelle confirmation de l’intention des États-Unis de faire de l’espace une arène de confrontation armée et d’y déployer des armes", a déclaré vendredi la porte-parole de la diplomatie russe. "Souvenez-vous de l’initiative de défense stratégique'", a-t-elle dit, qualifiant d'"odieux" ce plan voulu par le président américain Ronald Reagan dans les années 1980.

La guerre commerciale de Trump déclarée, quelles pourraient être les conséquences sur l’économie mondiale ? Quelle réaction européenne ? Et que se passe-t-il dans l’espace ? La guerre des étoiles est-elle relancée ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.