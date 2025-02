"Echappées belles" : Berry, le choix du coeur samedi 8 février 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard (vidéo)

Samedi 8 février 2025 à 21:00 sur France 5 dans "Echappées belles", Sophie Jovillard vous proposera une escapade authentique et ressourçante dans le Berry.

Situé au coeur de la France, à seulement deux heures en voiture de la capitale, le Berry s’étend sur deux départements : l’Indre et le Cher. Terre discrète et souvent méconnue, la région se caractérise par son charme rural et ses paysages tranquilles. Ses vastes plaines, ses forêts denses et ses rivières paisibles dessinent un tableau simple et authentique, loin du tumulte des grandes villes.

Les Berrichons, bien conscients de l’image parfois terne de leur région, s’emploient avec passion et ingéniosité à la rendre plus attrayante. Grâce à des initiatives locales innovantes, ils redonnent vie à ce coin de campagne. Les festivals, les marchés de producteurs, et les événements culturels fleurissent, offrant un nouveau souffle et attirant de plus en plus de visiteurs curieux.

Lors de son voyage, Sophie découvre un Berry en pleine mutation, porté par des habitants fiers et audacieux. Elle rencontre les ambassadeurs d’un Berry en plein essor, où chaque initiative contribue à créer une image nouvelle et séduisante de ce territoire rural.

Le Berry, loin d’être figé dans le passé, est un véritable laboratoire de renouveau. Ses habitants, par leur dynamisme et leur créativité, transforment progressivement cette région en un lieu de découvertes et d’expériences uniques. Qui sont ces pionniers qui bousculent les codes et redonnent vie au Berry ? Ces acteurs du changement dont l’énergie et le savoir-faire dessinent un avenir prometteur pour leur région ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Bassin d'Arcachon, sublime et fragile".

