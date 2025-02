"C dans l'air" vendredi 7 février 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 7 février 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 7 février 2025, Axel de Tarlé recevra : Yann Algan, économiste, professeur à HEC.

L’Assemblée nationale est-elle "contaminée" par les réseaux sociaux ? C’est le constat dressé par l’économiste Yann Algan, professeur à HEC et co-auteur d’une étude sur l’évolution des prises de paroles des députés depuis 2007.

Le sentiment de voir une Assemblée Nationale plus tendue, plus polarisée depuis plusieurs années est désormais étayé par les travaux auxquels l’économiste Yann Algan a participé : "Fièvre parlementaire : ce monde où l’on catche !". Les auteurs de l’étude se sont penchés sur l’ensemble des discours numérisés sur le site NosDéputés.fr depuis 2007, soit deux millions d’interventions passées au crible de l’Intelligence artificielle.

Karine Jacquemart, directrice Générale chez Foodwatch France.

Nicolas Berrod, journaliste au Parisien-Aujourd’hui en France au service Futurs, santé-médecine et climat

Jean-Emmanuel Bibault, médecin-chercheur spécialisé en oncologie à l’Hôpital européen Georges-Pompidou.

Luce Jean-Baptiste, diététicienne à l’Hôpital Pitié Salpêtrière.

Nous en consommons parfois sans même le savoir. L’aspartame, cet édulcorant artificiel, utilisé comme substitut au sucre dans l'industrie agroalimentaire, présent dans plus de 2500 produits en Europe, y compris dans ceux qui ne sont pas sucrés, comme les plats préparés ou encore les dentifrices destinés aux enfants mais aussi plus de 600 médicaments, est depuis plusieurs jours au centre des débats. À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer le 4 février, l’ONG Foodwatch, l’association française de Ligue contre le cancer et l’application Yuka ont lancé une pétition pour réclamer son interdiction invoquant "le principe de précaution" dans le cas d'un produit classé dans la catégorie des "cancérogènes possibles" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Europe, il est désigné par le sigle E 951 sur l'étiquette de vos produits, le "9" désignant la famille des édulcorants.

Les signataires de la pétition basent notamment leur argumentaire sur une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) parue il y a trois ans dans la revue PLOS Medicine selon laquelle la consommation d'aspartame augmenterait les risques de cancers, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Pour les trois co-créateurs de la pétition, il s'agit d'un enjeu de "santé publique" et, afin d'éviter les risques pour les consommateurs.

Mais qu’est-ce que l’aspartame ? Est-ce dangereux pour la santé ? Comment le repérer dans les aliments et les boissons ? Au-delà de cet édulcorant, quel est l’impact de ce que nous mangeons et buvons sur notre santé ? Et quelle eau faut-il boire ? Plusieurs enquêtes et études récentes interrogent sur la qualité de l’eau, en bouteille ou du robinet.

Deux campagnes distinctes menées par le laboratoire Eurofins et les associations UFC-Que choisir et Générations futures ont ainsi révélé en janvier dernier que l’eau potable dans l’Hexagone seraient massivement contaminée par des polluants éternels, notamment le TFA (acide trifluoroacétique), issu de la dégradation de pesticides fluorés et d’autres composés industriels. Les taux observés restent néanmoins en dessous des seuils règlementaires en France, moins stricte que ceux d’autres pays, comme le Danemark ou les Etats-Unis. Et ces derniers jours un rapport de la Commission européenne pointe "une situation très préoccupante" en France, avec presque un tiers des eaux souterraines du pays polluées par les pesticides et les nitrates.

Parallèlement, une étude menée par des scientifiques toulousains portant sur dix marques de bouteille d’eau vendues en grande surface a montré il y a peu qu’elles contenaient des micro plastiques. Et une enquête de la cellule Investigation de Radio France a relancé cette semaine l’affaire de la fraude aux eaux minérales du groupe Nestlé.

Alors que faut–il en penser ? Faut-il s’inquiéter pour notre santé ? Quels sont les bons choix de consommation ? Et pourquoi les cancers sont-ils en forte augmentation, notamment chez les plus jeunes ? Le nombre de malades de moins de 50 ans a presque doublé en 30 ans.

