"Dimanche en politique" : les invités reçus par Francis Letellier le 9 février 2025 sur France 3

Dimanche 9 février 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui recevra Edwige Diaz et Roland Lescure.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Edwige Diaz, députée Rassemblement national de la Gironde, vice-présidente du RN.

12:00 Roland Lescure, député des Français de l’étranger, vice-président Ensemble pour la République de l’Assemblée nationale

Au sommaire cette semaine :

Le Premier ministre a échappé à la censure et fait adopter par l’Assemblée nationale le budget de l’Etat et de la Sécurité sociale. Est-ce un pari gagné par François Bayrou ou un sursis rendu possible par la non-censure des socialistes ?

Aavec une "Carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.