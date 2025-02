"Bel & Bien" samedi 8 février 2025, sommaire et invités reçus par Agathe Lecaron & Ali Rebeihi sur France 2

Samedi 8 février 2025 à 09:30, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi vous proposeront sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Bel & Bien”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Bel & Bien" est un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Le thème & les invités cette semaine :

Bien dormir : les secrets d’un sommeil réparateur

Christophe André, psychiatre et psychothérapeute.

Dr Sylvie Royant-Parola, medecin qui se consacre exclusivement au diagnostic et au traitement des troubles du sommeil.

Dr Guillaume Fond, docteur en psychiatrie et en neurosciences, auteur de “Mieux manger pour ne plus déprimer” Editions Odile Jacob.

Dr Jean-Baptiste Maranci, psychiatre et spécialiste du sommeil.