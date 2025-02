"C l’hebdo" samedi 8 février 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 8 février 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 8 février 2025 :

18:55 C L'hebdo

Budget, débat public sur l'immigration…

Sébastien Chenu, vice-président du RN.

Aspartame, perturbateurs endocriniens… Pourquoi le cancer frappe-t-il de plus en plus jeune ?

Jimmy Mohamed, auteur de "Je mange bien, je vais bien" nous donne ses conseils pour réduire les risques de cancer.

Tuerie de Chevaline : 12 ans après, le mystère enfin percé ?

Le portrait-robot du tueur avec :

François Daoust, ancien directeur de l’IRCGN.

Laurent Valdiguié, journaliste.

Stéphane Bouchet, journaliste.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale Voix...

Marianne James, Santa, Stéphane De Groodt et les chanteurs d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse.