"66 Minutes" dimanche 9 février 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 9 février 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Ils croient en la jeunesse éternelle

Aimeriez-vous vivre éternellement ? C’est le projet fou d’un milliardaire américain, Bryan Johnson, 47 ans. Il aurait physiquement et physiologiquement rajeuni en suivant un protocole très drastique. Bryan Johnson fait de nombreux adeptes à travers le monde, dont la France bien sûr. Des Français que « vieillir » angoisse. Des jeunes adultes qui surveillent tout : leur fréquence cardiaque, leur alimentation, leur sommeil. Centres de longévité, tests ADN, outils high tech très pointus, alimentation drastique… Enquête sur le marché, en plein essor, de la jeunesse éternelle.

Insécurité : de plus en plus de Français s’arment

Si aux Etats- Unis, un habitant sur trois possède une arme à feu, en France c’est tout de même un sur cinq… Un des taux les plus élevés d’Europe : 5 millions d’armes déclarées, 10 millions détenues illégalement. La multiplication des agressions violentes vient nourrir un profond sentiment d’insécurité. Si le port d’armes est interdit en France depuis 1939, 20 % des Français se disent favorables à son rétablissement selon un récent sondage (Opinion Way). Qui sont ceux qui revendiquent le droit de s’armer comme des Américains ? Et comment y parviennent-ils ? Plongée dans cette France qui cède à la tentation des armes.

Fast-foods : la guerre des burgers !

Spécialité américaine par excellence, le Burger a depuis longtemps conquis la France. Et la guerre des fast-foods semble ne jamais devoir s’arrêter entre les enseignes historiques et les nouveaux venus ! McDonald’s, Burger King, Big M, et bien d’autres, se livrent en France une bataille à couteaux tirés pour séduire les clients. Des sandwichs plus « terroir », plus gourmets ou plus créatifs… Les enseignes cherchent à renouveler l’offre, à monter en gamme ou, pour les nouveaux entrants, à copier les historiques. Une concurrence d’autant plus féroce que ce marché pèse, en France, plus de 20 milliards d’euros…

18:40 66 Minutes Grand Format

La Nouvelle-Orléans, la plus française des villes américaines

La Nouvelle-Orléans se prépare à accueillir pour la 8ème fois le Superbowl. L’occasion d’une immersion dans la plus française des villes américaines. Une ville de Louisiane de 400 000 habitants, fondée par des colons français en 1718, où la résilience est un mode de vie. L’esclavage, l’ouragan Katrina en 2005, la récente attaque terroriste le 1er janvier dernier… « Nola », acronyme de New Orleans Louisiana, a surmonté tout cela, sans rien perdre de son authenticité et de sa vitalité. Un millier de Français ont choisi de s’installer ici, dans le berceau du jazz. Musicien, agent immobilier, guide touristique, restaurateur, tous sont unanimes : il fait bon vivre à La Nouvelle-Orléans.