"C dans l'air" lundi 10 février 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 10 février 2025, Caroline Roux recevra Jacques Attali, écrivain, président d’Attali&Associates, auteur de « Histoires et avenirs des villes ».

Le président Emmanuel Macron s’est fait dimanche 9 février le promoteur de l’intelligence artificielle (IA) en France, vantant les mérites de cette technologie et annonçant 109 milliards d’euros d’investissements dans le pays pour la développer, à la veille du Sommet international sur l’IA de Paris.

Ces investissements venus d’entreprises privées, prévus dans les prochaines années, sont "l’équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate", a souligné le chef de l’État sur la chaîne de télévision France 2. Ce projet Stargate, dévoilé en janvier par le président Donald Trump, comprend des dépenses d’au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA.

Jacques Attali, viendra pour débattre de ces enjeux, qu’ils soient diplomatiques, politiques, économiques, éthiques ou juridiques…

Ce soir, émission spéciale : Intelligence artificielle : pourquoi c’est une révolution ? avec deux plateaux

Les experts invités du plateau 1 :

Jacques Attali, écrivain, président d’Attali&Associates.

Nicolas de Bellefonds, expert en intelligence artificielle - Boston Consulting Group.

Isabelle Ryl, vice-présidente IA à l’université Paris sciences et lettres, directrice de PRAIRIE-PSAI.

Les experts invités du plateau 2 :

Dominique Nora, grand reporter au Nouvel Obs.

Antoine Bordes, vice-président de HELSING, entreprise européenne spécialisée dans l’IA de défense

Gaspard Koenig, philosophe.

Le thème de l'émission :

Elle déboule dans notre quotidien, bouleverse nos sociétés, l’emploi, la médecine et même la création artistique. L’IA donne lieu à de nouveaux affrontements entre les grandes puissances. Comme l’a dit Vladimir Poutine dès 2017, celui qui dominera l’IA sera le maître du monde.

À l’occasion du sommet mondial de l’Intelligence artificielle à Paris, qui rassemble aujourd’hui et demain gratin de la diplomatie mondiale et les acteurs majeurs de cette technologie, Emmanuel Macron a déjà fait plusieurs annonces, avec notamment plus de 109 milliards d'euros d'investissements "privés français et étrangers" à venir dans l'Hexagone pour financer des investissements dans le secteur. C’est l’équivalent de ce que les Etats-Unis ont annoncé avec "Stargate". C’est le même rapport", a pointé le chef de l’Etat. Mi-janvier, Donald Trump avait en effet annoncé le lancement de son propre plan pour l’IA, baptisé Stargate, avec un investissement colossal de 500 milliards de dollars. En parallèle, la start-up chinoise DeepSeek bouleverse le secteur, avec son IA générative qui concurrence directement ChatGPT.

"On veut en être et on veut inventer, sinon on va dépendre des autres", a souligné Emmanuel Macron. Pour cela, le président de la République entend d’abord miser sur la construction de data centers, pour stocker l’immense quantité de données nécessaires pour l’entraînement et l’utilisation de ces technologies. La ministre déléguée chargée de l’IA, Clara Chappaz, a ainsi déjà annoncé que 35 sites étaient "prêts à l’emploi" sur le territoire, pour accueillir ces centres de données. "Certains seront prêts tout de suite, d’autres le seront d’ici 18 à 24 mois", a précisé Emmanuel Macron. La localisation de ces sites devrait être annoncée dans la semaine. Fleuron de l’intelligence artificielle en France, Mistral AI vient de lancer le Chat qui se veut un concurrent de ChatGPT et a décidé de construire son propre centre de données en région parisienne.

Synonymes de création d’emploi, ces annonces suscitent également de nombreuses interrogations car ces data centers sont extrêmement voraces en électricité et en eau. Les centres de données pourraient ainsi consommer d'ici 2030 autant d'électricité que la France et l'Allemagne réunies, soit 3% de la consommation électrique mondiale, selon une étude de Deloitte. Pour l’énergie, Emmanuel Macron compte s’appuyer sur le nucléaire français et le développement des énergies vertes. Mais quid de l’eau ? Les centres de données nécessitent d'énormes quantités d'eau pour leurs systèmes de refroidissement : selon une étude publiée par l’université de Californie à Riverside, une conversation avec ChatGPT consomme environ 50 cl d’eau, soit l’équivalent d’une petite bouteille en plastique. À terme, la consommation d’eau de l’IA pourrait atteindre entre 4,2 milliards et 6,6 milliards de mètres cubes d’ici à 2027, soit plus de la moitié de la consommation annuelle du Royaume-Uni par exemple. Sans compter les besoins en minerais et terres rares nécessaires à la fabrication des supercalculateurs.

Alors qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Travail, médecine… L’IA est-elle en train de tout bouleverser ? Déjà au service des diagnostics et de la recherche médicale, l’IA se déploie de plus en plus vite dans le secteur de la santé. Comment va-t-elle révolutionner la médecine ? Jusqu’où peut-on déjà aller avec l’intelligence artificielle ? Et pourquoi certains patrons comme Bill Gates disent eux-mêmes en avoir peur ? Que va-t-elle changer concrètement dans nos vies ? L’IA sera-t-elle l'arme clé des conflits du futur ? Si les champs de bataille ne sont pas encore peuplés de robots tueurs, les algorithmes d’intelligence artificielle se font une place sans cesse grandissante dans les systèmes d’armes. Bertrand Rondepierre, directeur de l’Amiad, l’agence française pour l’IA de défense a accepté de nous en parler.

