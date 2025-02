"Envoyé Spécial" jeudi 13 février 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 13 février 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 13 février 2025 :

Centres villes : péril en la demeure !

Ils ont 24h pour évacuer leur immeuble, car il menace de s’écrouler ! Chaque semaine, partout en France, des propriétaires, des locataires, sont chassés de chez eux par des arrêtés de péril car leurs logements sont fragilisés. Que peuvent-ils faire pour retrouver leur toit ? Qui doit payer pour étayer leur immeuble ? Pourquoi ces situations se multiplient-elles ?

Les quartiers du centre-ville, avec leurs vieux immeubles de caractère, sont souvent bien plus touchés que les quartiers populaires. On se souvient des dramatiques effondrements de la rue d’Aubagne à Marseille, ou du centre-ville de Lille. Mais qui se doute qu’à Toulouse, à Thiers, à Pamiers ou à Vesoul, de plus en plus d’immeubles pittoresques des centres anciens menacent ruine ?

En cause : un patrimoine immobilier vieillissant, parfois mal entretenu, soumis à des variations climatiques de plus en plus extrêmes. Les équipes d'Envoyé Spécial sont allées à la rencontre de ces habitants qui vivent dans l’angoisse de voir l’investissement d’une vie partir en poussière… Et de ces communes qui se ruinent… pour éviter que leur vieux centre… ne tombe en ruine !

Un reportage de Laurent Desbois, Vincent Gobert, Mikael Bozo.

Drogue à domicile : une France sous stupéfiants

Depuis quelques années, partout en France, la livraison de drogue remplace peu à peu les points de deal traditionnels. Toutes les drogues peuvent s’acheter en ligne, sans bouger de chez soi : cannabis, cocaïne, 3 MMC.

C’est toute une économie parallèle qui se développe : livreurs, nourrices, responsables marketing, dealers 2.0. Comment ce nouveau trafic de drogue a-t-il augmenté la consommation ?

Envoyé spécial dresse le portrait des acteurs de ce trafic : un jeune livreur de drogue, un trafiquant à la tête d’un réseau géré entièrement depuis son ordinateur, des consommateurs de tous horizons accros à la livraison. Parmi eux, pour la première fois, le député La France Insoumise Andy Kerbrat, interpellé alors qu’il se faisait livrer de la drogue, se livre à Envoyé spécial.

Un reportage de Clément Le Goff, Valéria Ghiri et Nils Montel.

Valence, sous les eaux : les oubliés de la crue

Le 29 octobre dernier, une vague de boue et de désespoir a englouti les quartiers du sud de Valence. En quelques heures, des centaines de familles ont tout perdu. Pourtant, à moins de 10 kilomètres de là, le centre-ville a été épargné. Un paradoxe, alors que Valence a été élue capitale verte européenne en 2024.

Pourquoi certains quartiers ont-ils été submergés alors que d’autres sont restés intacts ? Comment les aménagements qui ont protégé le centre-ville ont-ils pu aggraver les destructions en périphérie ? Urbanisation galopante, abandon d’infrastructures hydrauliques et dérèglement climatique ont transformé certaines zones en pièges mortels.

Envoyé Spécial est allé à la rencontre de ceux qui reconstruisent leur vie entre rage et résignation : Cristian, professeur et porte-voix des sinistrés ; Oscar, qui retape lui-même l’appartement qu’il venait d’acheter ; des oubliés qui attendent des réponses qu’aucune institution ne semble vouloir donner. À travers leurs témoignages et l’analyse d’experts, l'enquête d'Envoyé Spécial révèle les failles d’un système qui a laissé ces quartiers se noyer.

Un reportage de Yannick Sanchez, Sarah Lerch et Emma Noël.