Echappées belles" : Aquitaine, de ferme en ferme, samedi 15 février 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 15 février 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées belles", Ismaël Khelifa vous emmènera en Nouvelle-Aquitaine à la rencontre de ces hommes et ces femmes de l’ombre qui nous nourrissent.

Surnommée à juste titre "première ferme d'Europe", la Nouvelle-Aquitaine se distingue par son dynamisme agricole.

Avec ses 85 000 exploitations réparties sur 84 000 km2, la région s'impose comme un leader agricole européen incontestable. Des plaines céréalières aux vignobles renommés, en passant par les élevages bovins et caprins les plus importants de France, la Nouvelle-Aquitaine offre un panorama agricole d'une richesse exceptionnelle. Plus de 150 produits bénéficient d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP), gages de qualité et d'authenticité, témoignant du savoir-faire unique de ses agriculteurs

Et avec près de 300 kilomètres de côtes, l’agriculture maritime n’est pas en reste. La Nouvelle-Aquitaine est aussi la première région ostréicole française.

C’est donc le territoire idéal pour prendre le pouls du monde agricole et aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes de l’ombre qui nous nourrissent. Un monde agricole qui traverse actuellement sa plus grosse crise : changements climatiques, bouleversements économiques et mutations sociologiques : les défis auxquels font face les agriculteurs, éleveurs, ostréiculteurs et bergers sont nombreux et complexes.

À travers leurs témoignages poignants, Ismaël Khelifa dresse un portrait saisissant de l'agriculture française d'aujourd'hui.

Comment l’agriculture d’aujourd’hui se réinvente-elle face aux défis climatiques, économiques mais aussi sociologiques qui lui sont posés ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées Belles" : Normandie de ferme en ferme