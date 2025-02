"Au bout de l’enquête" : L'affaire Lionel Cardon samedi 15 février 2025 sur France 2

Samedi 15 février 2025 à partir de 14:05, France 2 diffusera trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré aux affaires Lionel Cardon et Mihaela Miloiu.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

14:00 Affaire Lionel Cardon, ennemi public n°1 (partie 1)

Au début des années 1980, une folle cavale meurtrière et très médiatique tient la France en haleine. Tout commence par l’attaque la nuit d’une belle maison de maître dans la banlieue de Bordeaux, où vit un jeune couple de médecins riche et brillant. S’engage alors une course-poursuite et même une prise d’otages chez une avocate. La mission des forces de l’ordre : neutraliser un jeune tueur extrêmement violent et avide de publicité.

15:05 Affaire Lionel Cardon, ennemi public n°1 (partie 2)

Le couple de médecins de Pessac a été assassiné. L’homme est mort étranglé chez lui. La femme, qui a été enlevée, est retrouvée avec une balle dans le cœur à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Et le nom d’un suspect apparaît : Lionel Cardon. Un jeune homme de 25 ans déjà condamné pour une affaire de vol à main armée. Il va mener une folle cavale en prenant les médias à témoin.

Un film de Jean-Pierre Vergès.

16:00 Affaire Mihaela Miloiu, l’inconnue de la cascade (rediffusion)

Une forêt luxuriante à deux pas d’une cascade magnifique dans le massif du Jura… Un coin de paradis pourtant théâtre d’un crime atroce. Qui est cette femme dont le corps mutilé a été retrouvé par des bûcherons en ce mois de décembre 2016 ? Découvrir son identité prendra plusieurs mois, et nécessitera l’utilisation de toutes les nouvelles technologies de la gendarmerie. Il faudra des mois et une enquête particulièrement minutieuse pour dénouer ce mystère et mettre la main sur un meurtrier au profil de gendre idéal.

Un film de Cécilia Frojman.