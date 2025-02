Nouvel "Appel à Témoins" sur M6 le 4 mars 2025 : voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet

Mardi 4 mars 2025 à 21:10, M6 diffusera le 12ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Disparition inquiétante • Gaëtan Montier (Le Havre, Seine maritime)

Le 18 septembre 2024, Gaëtan Montier, 27 ans, disparait non loin du Havre où il habite. Dans un premier temps tout laisse penser que le jeune homme s’est donné la mort en sautant du haut d’une falaise, à Sainte Adresse. Ses affaires personnelles sont posées au pied d’un bunker à quelques mètres de l’endroit où il se serait jeté dans le vide. Seulement, chose troublante, son corps n’a jamais été retrouvé.

En fouillant sa vie personnelle, les enquêteurs découvrent que le jeune homme vivait avec un certain Kevin (le prénom a été changé) et ce dernier n’a pas le comportement d’un compagnon éploré. Et, selon leurs voisins, le couple tanguait et se disputait régulièrement et violemment. Kevin aurait un mobile, puisque Gaëtan a dit dans un message Snapchat à sa mère, qu’il lui léguait tout.

La famille de Gaëtan souhaite récolter de nouveaux témoignages pour connaitre la vérité sur sa mort.

Mort mystérieuse • Fernando Mourao (Chateaumeillant, Cher)

Chateaumeillant, dans le Cher, le vendredi 25 mars 2016. Chez lui, Fernando Mourao, git dans une mare de sang, le corps criblé de balles. Qui pouvait vouloir sa mort ? Fernando était un retraité sans histoires, connu dans tout le village. Mais depuis des décennies, Fernando cachait un lourd secret de famille. Dans la plus grande discrétion, Il a entretenu pendant des années une liaison cachée avec une femme mariée. Il a même eu avec elle un enfant. La famille de Fernando est persuadée que sa mort serait liée à cette histoire d’adultère.

Alors, le passé de Fernando l’aurait-il rattrapé ? Cette hypothèse est d’autant plus crédible que la police découvre sur l’ex-maîtresse et son mari des traces de poudre. Et puis, Fernando ne s’en cachait pas, il a reçu avant de mourir des menaces de mort, anonymes.

Chose incroyable dans ce dossier, les enquêteurs étaient persuadés que le coupable était le voisin et ami de 40 ans de la victime, Gilles Tourny, celui-là même qui a découvert le corps de Fernando. L’homme a fait figure de suspect et cela pendant des années. Il sera lavé de tous soupçons, quelques semaines avant de mourir d’une maladie dégénérative.

Homicide maquillé en meurtre • Anthony Lambert (Lugny, Saône-et-Loire)

Hébergé au camping de Lugny, au nord de Mâcon, Anthony Lambert disparaît le 31 décembre 2021. Des avis de recherche sont diffusés et des battues organisées pour tenter de le retrouver vivant. Des chasseurs découvrent son corps, nu, au hameau de Mercey, sur la commune de Montbellet, à 5 kilomètres environ de son lieu de disparition, le dimanche 9 janvier. Dans un premier temps, l’enquête conclut à une fugue et à une mort par déshydratation et hypothermie, sans intervention d’un tiers.

Depuis, une association “La vérité pour Anthony” s’est constituée pour tenter de faire la lumière sur ce drame, car elle pense qu’en réalité Anthony n’est pas mort accidentellement.

En fait, le jeune garçon partageait sa vie entre sa famille d’accueil et son foyer. Mais en 2021, l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) l’envoie faire un séjour éducatif dans un camping. Ce séjour se transforme pour le jeune homme en enfer : lieu insalubre, Anthony y est exploité et craint certains autres jeunes, qui se montrent très menaçants envers lui.

La famille d’accueil d’Anthony se mobilise pour comprendre ce qu’il s’est passé. Pourquoi le jeune garçon a-t-il été découvert nu, lui qui était très pudique ? Pourquoi, certains témoins, racontent-ils que son corps portait des marques de griffures ? Pourquoi retrouvera-t-on sur son colocataire (un jeune mineur, délinquant, suivi par la protection judiciaire de la jeunesse), ses bijoux et la carte SIM de son portable ? Pourquoi les chiens policiers qui suivent la trace d’Anthony s’arrêtent-ils aux abords d’une route, laissant penser que le jeune homme est monté dans une voiture ?

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.