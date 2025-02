"La grande librairie" mercredi 19 février 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 19 février 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 19 février 2025 :

Patrick Chamoiseau pour son livre « Que peut Littérature quand elle ne peut ? » (Seuil)

Dans cet essai Patrick Chamoiseau rend un vibrant hommage à la littérature, territoire de résistance face à un monde qui tremble. Alors que tant de peuples sont opprimés, quelles solutions, quel espoir la littérature peut apporter ? Quel est son rôle politique et social ? Que peut la littérature et, de manière générale, la culture par les temps qui courent ?

Michel Hazanavicius pour son livre « Carnets d’Ukraine » (Allary)

Muni d’un carnet et d’un crayon de papier, Michel Hazanavicius s’est rendu sur le front russo-ukrainien en novembre 2023, à la rencontre de celles et ceux qui combattent. Certains sont militaires de carrière, d’autres étaient avocat d’affaire, ferronnier, webdesigner, ou violoniste et se sont engagés au moment de l’invasion russe du 24 février 2022. Il dresse leur portrait, raconte leur vie au front et rend hommage à ces hommes et femmes qui nous ressemblent tant.

Andreï Kourkov pour son livre « Notre guerre quotidienne » (Noir sur Blanc)

Cet ouvrage est la suite du « Journal d’une invasion », la chronique de l’invasion russe tenue par Andreï Kourkov. Entre août 2022 et février 2024, il raconte de l’intérieur le combat des Ukrainiens pour sauver leur pays. Il nous donne à voir le quotidien d’un peuple en guerre. Un quotidien parfois absurde, marqué par la résistance, la solidarité et une détermination sans faille. « Notre guerre quotidienne » permet de mieux comprendre les enjeux du conflit – mais aussi la manière dont il est vécu, au jour le jour, par la population.

Nayla Chidiac pour son livre « L’écriture qui guérit » (Odile Jacob)

Dans cet essai, la psychologue experte des troubles du stress post-traumatique, montre que la littérature fait bien plus que nous distraire, elle nous apprend à penser pour nous amener à nous transformer. Nous avons tous besoin d’histoires, de récits, de mots pour donner une forme à l’informe de la guerre. À travers un abécédaire d’auteurs du passé et du présent, Nayla Chidiac tente de comprendre le rapport des écrivains à l’écriture, mais surtout donner envie de lire ou de relire des œuvres qui pourront nous éclairer dans les temps douloureux que chacun est susceptible de traverser.

Augustin Trapenard vous proposera de découvrir le sujet « Rencontre avec Roberto Saviano » réalisé à l’occasion de la parution de son roman « Giovanni Falcone » aux éditions Gallimard.