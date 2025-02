"Complément d'enquête" jeudi 20 février 2025 sur France 2 : Donald Trump, la stratégie du chaos (vidéo)

Jeudi 20 février 2025 à 23:00, France 2 rediffusera un nouveau numéro de "Complément d'enquête" : « Donald Trump, la stratégie du chaos ».

Après son échec face à Joe Biden en 2020, l’ancien président avait immédiatement crié au complot et dénoncé une élection truquée conduisant à l’un des plus grands traumatismes de la démocratie américaine : l’invasion du Capitole par des milliers de partisans chauffés à blanc par un discours enflammé et désormais tristement célèbre de Donald Trump le 6 janvier 2021.

3 ans et demi plus tard, pour la première fois dans l’histoire du pays, l’ex-président est désormais inculpé pour conspiration contre les Etats-Unis d’Amérique, accusé d’avoir menti pour rester à tout prix au pouvoir.

Car, selon les enquêteurs, cette attaque n'était pas une manifestation spontanée qui a dégénéré... Au contraire, elle serait le fruit d'une stratégie politique délibérée et la justice américaine accuse Donald Trump d'en être responsable.

Diffusion de fausses informations à grande échelle, pressions sur des fonctionnaires d’État et des élus, stratagèmes illégaux pour déstabiliser les institutions : nous allons vous raconter les 60 jours pendant lesquels Donald Trump a tout fait pour rester président au mépris du vote des citoyens américains.

Enquêteurs, témoins directs, complices et victimes : l'équipe de "Complément d'enquête" a pu recueillir des témoignages exceptionnels comme celui de cet élu républicain de haut rang qui a reçu un coup de fil de Donald Trump en personne lui enjoignant de fausser les résultats des élections dans son État ou encore celui d’un des cerveaux du clan Trump, l’un de ceux qui a échafaudé avec l’ex-président le plan censé renverser Joe Biden.

Donald Trump répondra-t-il un jour de ses actes devant la justice ? Lui rejette en bloc toutes les accusations et se dit persécuté par les autorités. Avec ses avocats, il a multiplié les recours pour obtenir l’immunité. Après sa réélection en novembre, la tenue d’un procès semble plus que compromise.

Une enquête de Louis Milano-Dupont, Giona Messina, Marie Claudet et Stéphane Bidart.