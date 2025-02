"C dans l'air" mercredi 19 février 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 19 février 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 19 février 2025, Axel de Tarlé reçoit : Caroline Pigozzi, vaticaniste et écrivaine.

Le pape François, dont l'hospitalisation à 88 ans ravive les inquiétudes, est atteint d'une pneumonie touchant les deux poumons, mais respire sans assistance, peut se lever et a un coeur qui "résiste très bien", a indiqué mercredi une source vaticane. Le pontife, hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome, affiche un tableau clinique "complexe" nécessitant "un traitement médicamenteux supplémentaire", selon son dernier bulletin de santé.

Le jésuite argentin a une fragilité respiratoire, suite au retrait du lobe supérieur du poumon droit dans sa jeunesse. L'annonce de cette pneumonie a ravivé mardi soir l'inquiétude autour du chef de l'Eglise catholique, dont la santé déclinante est très éprouvée par un agenda surchargé. Depuis son élection en 2013, le pape a toujours laissé ouverte la possibilité de renoncer à sa charge si sa santé l'empêchait d'exercer ses fonctions, à l'image de son prédécesseur Benoît XVI.

Caroline Pigozzi, vaticaniste et écrivaine, est notre invitée. Elle décryptera avec nous la communication du Vatican sur l'état de santé du pape, et nous racontera l'émoi que son hospitalisation suscite. Elle reviendra aussi sur la personnalité du Pape François, et sur ses différentes prises de position.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Info TV.

Stéphanie Depierre, journaliste politique sur LCP.

Bernard Sananès, politologue, président du cabinet d’études et de conseil Elabe.

Le thème de l'émission :



Bayrou s'embourbe... Retailleau s'envole

L’affaire Bétharram ne quitte plus l’Assemblée nationale. Pour la troisième fois, ce mardi, François Bayrou a été questionné par la gauche pendant les questions au gouvernement, sur l’affaire des violences au sein cette école catholique des Pyrénées-Atlantiques, situé à proximité de son fief de Pau. Le chef du gouvernement, maire de Pau et ancien ministre de l’Education, est accusé d’avoir menti lorsqu’il a affirmé n’avoir jamais été informé de ces faits et d’être intervenu dans la première enquête ouverte fin 1997 concernant le père Carricart, ex-directeur de l’institution.

Le parquet de Pau mène une nouvelle enquête depuis un an sur une centaine de plaintes visant des faits présumés de violences, agressions sexuelles et viols commis dans cet établissement privé catholique du Béarn pendant des décennies. Le chef du gouvernement, originaire de la région, a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cette institution et son épouse y a enseigné le catéchisme.

Questionné sur son éventuelle intervention après la diffusion des témoignages d’un gendarme et d’un juge en charge de l’enquête en 1998, le Premier ministre a affirmé n’être "jamais" intervenu dans l’affaire, "ni de près ni de loin". En revanche, ceux qui savaient à partir de 1998 auraient dû faire et n'ont rien fait, a-t-il affirmé, renvoyant à la responsabilité de trois anciens ministres socialistes qui lui ont succédé quand il a quitté le ministère de l’Education nationale en mai 1997.

À la veille d'une motion de censure socialiste, qui ne devrait pas aboutir ce mercredi en fin de journée, faute d’avoir le soutien du Rassemblement national, François Bayrou a donc décidé de contre-attaquer. Mise en cause nommément, Élisabeth Guigou a déploré une "misérable polémique politicienne". "Dans cette affaire, le gouvernement au sein duquel j’ai eu l’honneur d’assumer les fonctions de ministre de la Justice (...) a fait son travail et l’institution judiciaire a fait le sien, en toute indépendance", a-t-elle réagi. "Scandalisée par les attaques du Premier ministre", l'ancienne ministre déléguée à l'Enseignement scolaire Ségolène Royal a publié une circulaire prise en août 1997 contre les violences sexuelles sur les enfants. Elle a également confirmé examiner un dépôt de plainte pour "diffamation" et "dénonciation calomnieuse" contre François Bayrou.

La création d’une commission d’enquête "sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires" a été votée à l’unanimité ce mercredi matin, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Parallèlement, la candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel a été approuvée à une voix près en fin de matinée. La gauche et LR ont dénoncé l’abstention des députés RN, qui a joué en la faveur du candidat de l’Elysée. La cheffe des députés "insoumis" Mathilde Panot a notamment fustigé un "accord secret" entre le RN et Emmanuel Macron, tandis que celui des députés de droite, Laurent Wauquiez, estime que les seize députés RN se rendent "complices" de la nomination de Richard Ferrand.

Le groupe Les Républicains a "décidé à l'unanimité de s'opposer à la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel", avait déclaré un peu plus tôt Laurent Wauquiez, déterminé à revendiquer son indépendance vis-à-vis de l’exécutif, à la différence du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau qui a indiqué qu’"en raison de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas s’exprimer sur le sujet".

Tous deux candidats, le ministre de l’Intérieur et le patron des députés LR, sont lancés dans la bataille pour l’élection du prochain président du parti LR les 17 et 18 mai. Trois mois de campagne qui font redouter aux LR une nouvelle guerre des chefs dévastatrice alors qu’à gauche Jean-Luc Mélenchon a acté la rupture entre LFI et le PS, deux partis alliés sous l'égide du Nouveau Front populaire. "Nous devons tourner la page d'une alliance toxique avec les socialistes" a-t-il affirmé dans un long entretien accordé à l'hebdomadaire La Tribune Dimanche du 16 février.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.