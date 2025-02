"66 Minutes" dimanche 23 février 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 23 février 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Pare-brise : gare aux offres trop alléchantes

Avez- vous changé votre pare-brise récemment ? Vous êtes peut-être repartis du centre de vitrage les bras chargés de cadeaux… Une mini-moto, un Airfryer, une console de jeu ou même cinq-cents euros en espèces ! Des opérations promotionnelles très courantes chez les réparateurs -non agréés par les assureurs- pour attirer les clients. Mais ces offres alléchantes cachent, parfois, des arnaques. Pare-brises contrefaits ou mal installés, surfacturation voire actes fictifs… les assureurs dénoncent ces pratiques frauduleuses et refusent, parfois, d’indemniser leurs clients. Reportage sur cette « mafia » des pare-brises.

Vidéos intimes et maîtres-chanteurs

C’est aujourd’hui l’une des principales menaces en ligne pour les jeunes : la sextorsion. Ce chantage à la vidéo ou à la photo intime a pris de l’ampleur ces dernières années. Une dizaine de signalements en 2020, 12 000 en 2023, 28 000 en 2024. La cible ? Des adolescents, des garçons dans 60 % des cas, contactés par une prétendue jeune femme sur les réseaux sociaux. Le procédé ? Un jeu de séduction virtuel, une demande de vidéos ou photos intimes, avant un chantage financier et des menaces de publication… En réalité, il s’agit d’escrocs, basés au Nigéria, en Côte d’Ivoire, mais aussi en France. Si le préjudice financier pour les victimes est souvent faible, les conséquences peuvent être dramatiques : dépression, voire suicide. Enquête sur un « piège » qui fait de plus en plus de victimes.

Maroc : le soleil en camping-car

Les « hirondelles d’Agadir », c’est le surnom de ces 40 000 Français qui, chaque année selon les autorités marocaines, fuient l’hiver et le froid pour profiter de la douceur du Maroc. Nombre d’entre eux font le voyage en camping-car, traversent l’Espagne, puis la Méditerranée, jusqu’à cette station balnéaire réputée. Ils y trouvent une météo clémente et une vie moins chère. Et ils sont si nombreux en cette période, autour d’Agadir, que certains campings se transforment en petits villages français ! Une immersion « nature » et ensoleillée, loin de la grisaille hivernale.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.