"Envoyé Spécial" jeudi 27 février 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 27 février 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 27 février 2025 :

Ruineuses églises en ruine !

846 millions d’euros ont été récoltés pour sauver Notre-Dame de Paris. Combien a été investi pour entretenir les 5 000 églises qui menacent ruine dans les petites communes?

Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, 41 000 édifices religieux appartiennent aux communes françaises. Les trois-quarts d’entre eux se situent dans des communes de moins de 3500 habitants. Face à des coûts d’entretien et de restauration qui explosent, comment ces villages s’organisent-ils pour préserver leur patrimoine et ces clochers qui font leur identité ?

De la Normandie au Béarn, des Alpes au Gers, les équipes d'Envoyé spécial sont allées à la rencontre de ces habitants qui mettent la main à la poche et à la pioche pour sauver leur église, véritable cœur de leur commune.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Matthieu Hauville, Line Multari et Sarah Jung.

Les lotos font carton plein

On en compte des centaines chaque week-end dans toute la France. Loin de séduire uniquement les retraités, ils sont devenus la sortie incontournable du samedi soir pour toutes les générations. On y vient en famille, entre amis, pour tenter de gagner un appareil à raclette, un panier garni, un robot ménage ou encore des bons d’achats pour les supermarchés.

Les lotos n’ont jamais attiré un public aussi large. En cette période de crise du pouvoir d’achat, ils sont aussi devenus une source de revenus vitale pour de nombreuses associations confrontées à la baisse des subventions publiques. On y rencontre des animateurs professionnels, avec chacun leur communauté de joueurs prêts à faire des centaines de kilomètres chaque semaine. Avec en tête, le rêve de décrocher le gros lot, mais aussi plus simplement, la recherche de moments conviviaux, du plaisir simple d’être ensemble.

Un reportage d’Olivier Sibille, Swanny Thiebaut, Luis Marques et Marion Cantor.