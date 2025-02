"C dans l'air" mercredi 26 février 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 26 février 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 26 février 2025, Caroline Roux reçoit : Hélène Miard-Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université.

17:45 "C dans l'air"

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Kéthévane Gorjestani, journaliste internationale sur France 24.

Guillaume Pitron, journaliste.

Le thème de l'émission :

Terres rares ukrainiennes : à qui profite le deal ?

Un marché en passe d'être conclu ? L'Ukraine a accepté les termes d'un accord sur ses terres rares avec les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait ainsi rencontrer son homologue américain Donald Trump ce vendredi à Washington pour entériner le deal. Si Kiev avait précédemment mis le holà à une précédente proposition, il aurait finalement accepté sous l'énorme pression des Etats-Unis. La Maison Blanche souhaite des compensations pour l'aide fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre lancée par la Russie il y a trois ans. S'il est signé, ce deal peut constituer une étape importante dans la tentative de mettre un terme au conflit. L'Ukraine, d'un côté, peut difficilement se passer du soutien américain. Si la guerre se poursuit, Kiev aura en effet encore besoin de matériel militaire en quantité. Donald Trump met de son côté la main sur des minerais très précieux, essentiels aux industries des nouvelles technologies et de la défense. Un moyen d'étoffer son jeu dans la partie géopolitique majeure face à son principal adversaire : la Chine. Dans la lutte planétaire que se livrent Washington et Pékin, la course vers ce nouvel "or noir" est une priorité.

Dans cette compétition internationale sans merci, les Etats-Unis ne comptent pas se contenter du contrôle des terres rares de l'Ukraine. Pour les mêmes raisons, la première puissance mondiale souhaite mettre la main sur le Groenland, aujourd'hui sous souveraineté du Danemark. L'immense île de l'Arctique regorgerait d'immenses réserves de minerais. Washington lorgne sur ces gisements depuis son premier mandat. Il avait déjà proposé d'acheter le territoire à l'époque.

Mais l'Europe essaie de faire face aux convoitises américaines. Le Vieux continent ne compte pas se laisser faire et cherche à empêcher les Etats-Unis de se servir dans le sous-sol du Groenland.

Aux Etats-Unis, la diplomatie du chaos menée par le locataire de la Maison Blanche n'est pas ce qui préoccupe les citoyens au quotidien. L'électorat de Donald Trump l'attend sur la question du coût de la vie. L'inflation a en effet durement frappé les classes moyennes et populaires ces dernières années. Une équipe de C dans l'air s'est rendue au Texas auprès d'électeurs qui veulent croire que le président américain va réussir à faire baisser les prix.

A qui profitera le deal sur les minerais ukrainiens ?

Comment éviter que les appétits miniers américains ne conduisent à l'annexion du Groenland par les Etats-Unis ?

Donald Trump tiendra-t-il ses promesses de campagne concernant le coût de la vie ?

