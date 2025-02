"Enquête Exclusive" en Suède, le pays le plus violent d'Europe, dimanche 2 mars 2025 sur M6

Dimanche 2 mars 2025 à 23:15 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un numéro du magazine "Enquête Exclusive" consacré à la Suède, le pays le plus violent d'Europe.

Quel est le pays le plus violent d’Europe ? Réponse : la Suède. Tolérant, paisible et prospère, le pays a toujours été plébiscité pour la générosité de son État-providence, son style de vie ouvert et sa capacité d’intégration des immigrants. Mais rien ne va plus aujourd’hui. Le royaume de Suède est en proie depuis quelques années à une montée de la violence inédite. Elle fait des victimes chaque jour.

Rapportée au nombre d’habitants, la Suède est depuis 2022 le pays qui compte le plus de décès par armes à feu en Europe. En cause : l’explosion des règlements de comptes sanglants entre des bandes de dealers de drogue. Enjeu : le contrôle du trafic dans un pays où la consommation de stupéfiants grimpe en flèche. Et le phénomène n’est pas réservé aux lointaines banlieues. Aucun quartier, des bourgades de campagne jusqu’au centre des grandes villes, n’échappe aux rivalités des gangs.

Si ces affrontements sont aussi sanglants, c’est aussi que les meurtriers sont de plus en plus jeunes. Les gangs recrutent sur internet des mineurs qui ne risquent pas plus de quatre ans de détention s’ils se font attraper. Il n’en coûte que 20 000 euros pour faire assassiner un rival.

Face à cette explosion incontrôlée, police et justice semblent dépassées. Droite et extrême droite pointent du doigt les communautés étrangères dont sont issus une partie des criminels arrêtés. Une partie des Suédois met aussi en cause un système judiciaire qui privilégie auprès des jeunes la réinsertion plutôt que le tout répressif.

Pour comprendre les ressorts de cette vague sanglante, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" sont allées à la rencontre de ces gangs sur leur terrain, elles ont suivi le travail des policiers qui les traquent, elles se sont immergées au cœur d’un centre éducatif fermé où se côtoient dealers et meurtriers, elles ont questionné ceux qui tentent de trouver des réponses.

Enquête sur une ultra-violence qui met à l’épreuve les certitudes de tout un pays.