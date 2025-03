"Sept à Huit" dimanche 2 mars 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 2 mars 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 2 mars 2025 :

Comment devenir millionnaire ?

Fans de jeux de hasard, adeptes de coachs qui vous permettent de faire fortune en quelques mois...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 2 mars 2025 :

Disparus de l'Isère

Sur la piste d'un tueur d'un double cold-case en Isère, une enquête à suivre dans Sept à Huit.

Îles Canaries

Soleil et formule tout compris aux Îles Canaries, pour le meilleur... ou pour le pire !

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le bon sens paysan des Bodin's

Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet se confient cette semaine à Audrey Crespo-Mara.