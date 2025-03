"La grande librairie" mercredi 5 mars, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 5 mars 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 5 mars 2025 :

Karine Tuil pour son livre « La guerre par d’autres moyens » (Gallimard)

Un an après avoir quitté l’Élysée, Dan Lehman, ancien président de la République, n’est plus que l’ombre de lui-même. Le couple iconique qu’il formait avec l’actrice Hilda Müller n’est qu’une façade. Alcoolique, menacé par des affaires judiciaires, il tente de revenir sur la scène médiatique tandis que Hilda tient le rôle principal d’un film qui pourrait être sélectionné au festival de Cannes. Mais les fractures de leur vie privée brouillent les frontières entre drame personnel et fiction. Un roman qui sonde les mécaniques cruelles du pouvoir.

Boris Cyrulnik pour son livre « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché » (Odile Jacob)

L’amour fait parfois peur et l’attachement parfois emprisonne. Faudra-t-il inventer de nouveaux modèles d’amour pour retrouver le plaisir d’aimer ? Boris Cyrulnik déploie son talent d’écrivain pour mettre des mots sur ce que nous ressentons.

Camille Laurens pour son livre « Ta promesse » (Gallimard)

Que s’est-il passé avec son compagnon pour que la romancière Claire Lancel doive se défendre devant un tribunal ? Au fil du récit, elle raconte comment elle s’est peu à peu laissé entraîner dans une histoire faite de manipulations et de mensonges. Dans ce roman haletant comme un thriller, Camille Laurens questionne le narcissisme contemporain, l’absence d’empathie, et se demande comment sauver l’amour de ses illusions. Elle nous invite à le célébrer et à le vivre, au-delà des promesses trahies.

Arnaud Cathrine pour son livre « Roman de plages » (Flammarion)

Un écrivain qui vient d’être quitté après vingt ans de vie commune trouve refuge à La Grande Motte. Il commence à écrire son journal et tente de comprendre où se situe le point de bascule, celui où l’amour se délite sans que l’on s’en rende compte. Traversée intime et existentielle, ce roman insuffle aussi l’espoir où, après l’effondrement, s’esquisse enfin un retour au monde, le beau monde du vivant et des vivants.

Ambre Chalumeau pour son livre « Les vivants » (Stock)

Diane, Cora et Simon se connaissent depuis toujours. Mais au seuil de leur jeune vie d’adulte, Simon tombe malade et sombre dans le coma. Dans le vide laissé par son absence, les secrets font surface et les certitudes vacillent. Ce premier roman est une histoire d’amitié, d’un drame, du passage à l’âge adulte et d’émotions contraires.

Rencontre avec Jean-Marc Rochette dans le massif des Écrins à l’occasion de la parution de son livre « La Chair du monde » (Allary Éditions).