"Envoyé Spécial" jeudi 6 mars 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 6 mars 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 6 mars 2025 :

« Turkish hairlines », enquête sur les greffes de cheveux en Turquie

Les hommes sont de plus en plus nombreux à avoir recours à une greffe pour retrouver leur chevelure d'antan ou arborer une pilosité plus virile. En effet, 7 hommes sur 10 perdent leur cheveux. Le coût de l’opération en France est de 8000€ alors que la même opération en Turquie, voyage et séjour compris revient à 3500€.

Envoyé spécial a enquêté sur ce tourisme médical en pleine expansion qui rapporterait, chaque année, plus de 2 milliards d’euros à la Turquie.

Comment faire le tri parmi les 2000 cliniques qui proposent ces greffes à Istanbul ? Envoyé spécial a fait la rencontre de Koray Erdogan, un médecin mondialement reconnu qui a fait fortune avec cette spécialité. Peut-on faire confiance au marketing racoleur de certaines cliniques turques pour payer moins cher ? Ces dernières recrutent via internet mais aussi grâce à votre coiffeur, qui peut être mandaté et servir de rabatteur pour des instituts capillaires turcs.

Un reportage de Maureen Alibert, Alex Gouty, Victor Gauquelin, Stéphan Talneau, Fabien Boucheseiche et Thomas Parnet.

Coke en dock

Au Havre, pour sortir la drogue du port, les organisations criminelles s’appuient sur des complices, le plus souvent des dockers. Comment certains d’entre eux sont-ils devenus les « petites mains » de ce trafic tentaculaire et mondialisé ? Envoyé Spécial a pu pénétrer ce monde fermé des dockers, et recueillir le témoignage inédit de la famille de l’un d’entre eux, Allan Affagard, assassiné en 2020. Avec 14 tonnes saisies en 2024, le port du Havre, premier port à conteneurs français, est la principale porte d’entrée de la cocaïne en France.

Un reportage de Romain Boutilly, Elouen Martin, Baptiste Laigle, Luis Marques et Adrien Bellay.

À la conquête du Groenland

Le Groenland est un désert de glace hostile et dur d’accès qui suscite toutes les convoitises. Il fait partie du Royaume du Danemark, mais les Etats-Unis lorgnent dessus. Donald Trump rêve de mettre la main sur les réserves en terres rares de ce carrefour maritime stratégique.

Qu’en pensent les 55.000 habitants du Groenland, majoritairement Inuits, et qui cherchent depuis longtemps à se défaire de la mainmise du Danemark ?

Un reportage de Julien Cholin, Swanny Thiebaut et Vincent Buchy.