"Complément d’enquête" jeudi 6 mars 2025 sur France 2 : Benyamin Nétanyahou, un chef d'Etat hors limites ?

Au sommaire du magazine "Complément d'enquête" jeudi 6 mars 2025 à 23:00 sur France 2, la diffusion du document « Benyamin Nétanyahou : un chef d'Etat hors limites ? ».

Le 20 mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) fait une annonce qui va provoquer une déflagration mondiale. Karim Khan demande des mandats d’arrêt internationaux contre Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La réponse du Premier ministre israélien est cinglante. Il accuse Karim Khan de prendre place parmi "les plus grands antisémites des temps modernes".

Mais qui est Benyamin Nétanyahou, le premier dirigeant d’une démocratie à être poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ? Pourquoi a-t-il toujours refusé un Etat palestinien ? Quelles sont les accusations de la CPI qui pèsent contre lui ?

"Complément d’enquête" revient sur la formation politique de celui qui a perdu son frère en juillet 1976 dans une opération anti-terroriste, dont le père était un fervent partisan du Grand Israël et qui est devenu, en 1996, le plus jeune Premier ministre du pays. A la tête du gouvernement presque sans interruption depuis 2009, empêtré dans de multiples affaires judiciaires où il est accusé de corruption, il va se maintenir au pouvoir grâce à une alliance avec l’extrême droite. D’anciens hauts dirigeants et responsables israéliens ont accepté de témoigner sur cet itinéraire hors norme.

Le massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas va changer le cours du destin du dirigeant d'Israël. C'est l'agression terroriste la plus meurtrière menée contre Israël depuis sa création : 1 210 personnes tuées, 251 autres enlevées. Benyamin Nétanyahou se mue en chef de guerre. Il veut faire libérer les otages et éradiquer le Hamas. Mais avec ce conflit, le Premier ministre israélien poursuit-il d’autres objectifs ?

En janvier 2025, après quinze mois de guerre, 46 600 habitants de Gaza ont été tués selon l’Organisation mondiale de la santé. Les analyses de l’agence satellitaire de l’ONU montrent que près de 70% des zones urbaines, 95% des écoles et plus de 40% des hôpitaux ont été dévastées. Pourquoi de telles destructions ?

Avec des experts militaires, des responsables d’ONG israéliennes, britanniques et françaises, "Complément d’enquête" a analysé les charges qui pèsent contre le Premier ministre israélien et qui lui valent aujourd’hui d’être poursuivi par la Cour pénale internationale. Les équipes du magazine ont aussi questionné ceux qui soutiennent Benyamin Nétanyahou et défendent la guerre menée à Gaza.

Depuis l’accord de cessez-le-feu le 19 janvier 2025, avec l’appui du nouveau président américain Donald Trump, Benyamin Nétanyahou a obtenu une première victoire : la libération d’une partie des otages israéliens.

Un enquête de Laëtitia Moreau / Dream Ways Production.