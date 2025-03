"Enquête d'action" : Cités de Creil, terrains minés pour les policiers, vendredi 7 mars 2025 sur W9

Vendredi 7 mars 2025 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera « Cités de Creil : terrains minés pour les policiers ».

À 1h30 de Paris, la commune de Creil, dans l’Oise, compte des cités parmi les plus défavorisées et les plus violentes de France. On y recense une douzaine de crimes et délits par jour en moyenne. Fusillades, rodéos urbains et trafics de drogues sont monnaie courante.

Pour veiller sur la population, 180 policiers se relaient sur le terrain. Parmi eux, les « Police-Secours », 60 femmes et hommes qui sont les premiers appelés en cas d’urgence. Le jour, leurs missions consistent à sécuriser la voie publique et à protéger les habitants des délinquants, notamment sur la route.

En 2022, près d’une centaine de procédures y ont été établies par les policiers pour des refus d’obtempérer. Ce jour-là, c’est Sébastien, 23 ans de service à Creil, qui va mettre la main sur un conducteur de scooter qui refuse de s’arrêter. Une manœuvre délicate car le jeune ne porte pas de casque et, dans la précipitation, la moindre chute pourrait lui coûter la vie.

L’équipe de nuit, elle, concentre ses efforts sur deux phénomènes qui prennent une ampleur inquiétante. Tout d’abord, les cambriolages : en une nuit, 4 vols par effraction auront lieu sur la commune, à quelques heures d’intervalle. Maisons, entreprises et même établissement scolaire : ce sont de véritables commandos organisés qui sévissent !

Ensuite, de plus en plus de personnes se font contrôler avec une arme sur eux. Marvin et son équipe seront appelés dans une cité de Creil : des adolescents « s’amuseraient » à tirer au pistolet à billes sur des passants et une voiture a été dégradée. Un jeune garçon de 13 ans sera appréhendé : sur lui, des billes d’airsoft, mais aussi une clé à molette et un couteau ! Comment un ado peut-il se retrouver avec un tel attirail sur lui, tard le soir, dans une cité ?

Pour les interventions musclées, les équipes de Police-Secours peuvent compter sur leurs collègues de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. Ils interviennent de jour comme de nuit, pour stopper les émeutes et les rixes qui rythment le quotidien de la ville.

Dans les cités, la lutte contre le trafic de drogue est sans fin et se déroule dans un climat électrique : plusieurs agents, et leurs proches, font l’objet de menaces de mort. La nuit, c’est à coups de mortiers que les policiers sont accueillis. Alors quand des caïds sont embarqués, les représailles ne se font pas attendre.