"C dans l'air" mercredi 5 mars 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi matin qu’il prononcera une allocution à 20 heures «dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis».

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Gallagher Fenwick, éditorialiste, spécialiste des questions internationales.

Anne Nivat, reporter de guerre.

Piotr Smolar (en duplex de Washington), correspondant à Washington pour Le Monde.

Le thème de l'émission :

« Nous ne faisons que commencer". Mardi soir, sous les ovations des parlementaires républicains euphoriques et les protestations des démocrates en bleu et jaune, couleurs de l’Ukraine, ou en rose pour défendre la cause des femmes, Donald Trump a prononcé un discours d’une heure et 40 minutes, le plus long d’un président américain devant le Congrès. Une première grande prise de parole depuis son retour à la Maison-Blanche au cours de laquelle le président américain a glorifié son action et abordé plusieurs sujets, notamment les droits de douane, la guerre en Ukraine ou encore le Groenland.

Donald Trump a ainsi affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui aurait envoyé « une lettre » dans laquelle il se dirait « prêt à s’asseoir à la table des négociations dès que possible » avec la Russie. Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs réaffirmé ses visées expansionnistes, réitérant son intention de « reprendre le canal de Panama » et le Groenland qu’il entend récupérer « d’une manière ou d’une autre ».

Le milliardaire a également défendu sa politique de droits de douane, affirmant que les Etats-Unis mettront en place à partir du 2 avril des taxes réciproques à celles imposées par les autres pays sur les produits américains. Il a aussi pour la première fois reconnu l’impact de cette stratégie : il y aura « quelques perturbations, mais nous sommes d’accord avec ça».

En face, la Chine qui a annoncé un budget de défense en hausse de 7 % et des droits de douane sur une série de produits américains, a répondu à Donald Trump : «Si la guerre est ce que les Etats-Unis veulent, qu’il s’agisse d’une guerre tarifaire, d’une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout».

En Europe, Bruxelles a promis de réagir « fermement » à la menace de Donald Trump d’une hausse des droits de douane sur les produits européens et a présenté hier un vaste plan de 800 milliards d’euros pour sa défense sur fond de désengagement envisagé par les Etats-Unis de Donald Trump. Une annonce qui marque un tournant sur le Vieux continent, avec une déclinaison spectaculaire en Allemagne. Les conservateurs et les sociaux-démocrates qui négocient la formation du futur gouvernement veulent débloquer des centaines de milliards d'euros pour renforcer l’armée allemande, quitte à s'affranchir de la sacro-sainte règle de discipline budgétaire. Une révolution outre-Rhin, avec une forme de « quoi qu’il en coûte » sur la défense, qui sera débattue au Bundestag la semaine prochaine. En France, 60 milliards de dépenses militaires sont prévues cette année soit 2 % du PIB. Avec la nouvelle donne, l’équation va changer a prévenu Emmanuel Macron. Des précisions seront sans doute données ce soir à 20 heures lors de l’allocution télévisée du chef de l’Etat. Le président de la République, qui a annoncé vouloir s’adresser aux Français ce matin, a expliqué sur X que "dans ce moment de grande incertitude, le monde est confronté à ses plus grands défis".

Pendant ce temps-là, sur Internet, la machine à désinformer est en marche. Dans le sillage du président américain qui a durci le ton la semaine dernière envers son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, les réseaux sociaux ont vu déferler ces derniers jours une importante campagne de désinformation ciblant l'Ukraine et son président, derrière laquelle les spécialistes du sujet voient la main de Moscou.

