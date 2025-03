"Echappées belles" : Un hiver dans les Pyrénées, samedi 8 mars 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 8 mars 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro de l'émisison "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans les Pyrénées.

Depuis le vert des Pyrénées jusqu’au bleu de la Méditerranée, les Pyrénées-Orientales offrent une diversité impressionnante de paysages.

À l’ouest, les montagnes et ses stations de ski renommées l’hiver. Sur la route vers la mer, le parc naturel régional des Pyrénées catalanes qui héberge plusieurs villages perchés dont certains ont été désignés « plus beaux villages de France ». Enfin, la Méditerranée avec ses plages ensoleillées et ses criques sauvages. Sans oublier Perpignan, le chef-lieu du département.

Ce contraste saisissant fait de ce département un lieu de vacances idéal, où l'on peut pratiquer des sports d'hiver le matin et profiter du soleil l'après-midi, tout en découvrant la culture catalane, sa gastronomie, son architecture et son folklore.

Jérôme Pitorin débute son périple dans la station d’hiver Les Angles en compagnie de Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera Echappées Belles" : Colombie, la côte caribéenne