"C dans l'air" vendredi 7 mars 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 7 mars 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 7 mars 2025, Axel de Tarlé recevra : Nathalie Loiseau, eurodéputée, membre du parti Horizon, et rapporteure du Livre blanc sur l'avenir de la Défense européenne.

Hier, lors du sommet européen sur l'Ukraine, à Bruxelles, les dirigeants des 27 ont validé le plan de la Commission européenne pour renforcer la défense de l'Europe. La mobilisation de 800 milliards d’euros, dont 150 milliards d’euros via un emprunt commun, musclera les capacités des membres de l’UE en matière de défense.

L’objectif ? Faciliter une meilleure production d’armes et de munitions sur le territoire européen, afin de renforcer les équipementiers des Vingt-Sept et de limiter les approvisionnements hors-Europe.

Le chef de l'Etat s'est exprimé à l'issue de ce Conseil européen extraordinaire. "Le moment que nous vivons est grave pour l'Europe" a-t-il déclaré. Il a également affirmé être disponible pour des pourparlers : "Je suis prêt à parler au président Poutine, quand nous aurons considéré, avec le président Zelensky et nos partenaires européens, que c'est le bon moment".

Nathalie Loiseau nous racontera les coulisses des négociations et nous livrera sa vision de l'avenir de la défense européenne. Les députés débattront jeudi prochain de l'avenir de la Défense européenne, à Strasbourg.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Marie Jégo, journaliste spécialiste de la Russie au Monde.

Michel Goya, historien militaire, ancien officier des troupes de marine.

Anne Ponsinet (en duplex de Moscou), correspondante en Russie pour France Télévisions.

Le thème de l'émission :

Poutine/ Macron : le ton monte

L’Europe de la défense est en marche. Face au désengagement des Américains, les Vingt-Sept se sont mis d’accord hier à Bruxelles sur un plan de 800 milliards d’euros pour se réarmer rapidement. "Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants", avait expliqué mercredi soir lors de son allocution télévisée Emmanuel Macron qui veut aller plus loin. Le chef de l’Etat défend également l’idée d’un grand emprunt commun et s’est dit prêt à l’ouverture d’un débat stratégique sur l’extension de la dissuasion nucléaire de la France aux pays de l’UE. Un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et a suscité de vives réactions à Moscou et Washington.

Vladimir Poutine l’a accusé hier de vouloir revenir "aux temps de Napoléon, en oubliant comment ça s’est terminé", en référence au fiasco de la campagne de Russie. La menace est explicite. Alors depuis Bruxelles le chef de l’État a répliqué : "Napoléon menait des conquêtes. La Russie est la seule puissance impériale que je vois en Europe et c’est un impérialisme révisionniste de l’histoire et de l’identité des peuples. En tout cas c’est une contre-sens historique" a-t-il asséné. Le président de la République a également répondu à son homologue américain qui a mis en doute la solidarité de la France si les Etats-Unis avaient un problème : "Nous sommes des alliés loyaux et fidèles. Que quiconque ose en douter regarde l’histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie respect et amitié et je pense que l’on est en droit de réclamer la même chose" a-t-il affirmé.

En début de semaine, Donald Trump a ordonné la suspension de toute fourniture d'armes et munitions à l'Ukraine. Le directeur de la CIA a également confirmé avoir mis fin aux échanges de renseignements avec Kiev alors que sur le front les combats se poursuivent. Nos journalistes ont rencontré à Zaporijia, en Ukraine, Maksym et Tetatyana. Tous deux sont originaires de Melitopol, une ville située au sud de l’Ukraine occupée par les Russes depuis le début de l’invasion en 2022. C’est là qu’ils ont été enlevés par les soldats russes et séparés - Maksym pendant 8 mois, Tetyana pendant 44 jours. Une période extrêmement difficile au cours de laquelle ils ont été torturés et violentés. Ils nous en parlent ce soir dans #cdanslair.

Pendant ce temps-là, en France, l’aide à l’Ukraine fait débat. Marine Le Pen a dit soutenir les Ukrainiens, tout en refusant une réponse européenne au conflit et relativisant la menace russe. Dans un entretien au Figaro, la triple candidate à l’élection présidentielle a considéré comme "étrange" l'urgence exprimée par Emmanuel Macron lors de son allocution. Elle a également dit être sur la même ligne que François Fillon qui siégeait jusqu’en 2022 au conseil d’administration de deux entreprises russes, dont une étatique, et qui a affirmé dans les colonnes de Valeurs actuelles : « La Russie est une menace infiniment moindre que celle de l'islam radical". "Oui, la Russie a attaqué illégalement l'Ukraine mais de là à laisser croire qu'elle veut envahir l'Europe, tout cela me semble totalement farfelu", a renchéri de son côté l’Eurodéputé RN Thierry Mariani. Une position partagée par l’extrême droite européenne, tiraillée sur l’Ukraine, ses liens avec la Russie et sa fascination pour Donald Trump.

