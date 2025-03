"C l’hebdo" samedi 8 mars 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 8 mars 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 8 mars 2025 :

18:55 C L'hebdo

Va-t-on vers une guerre entre l'Europe et la Russie ?

Bruno Tertrais, chercheur.

Antoine Vitkine, journaliste.

Général Michel Yakovleff.

Nahel : Procès requis pour meurtre

Mounia Merzouk, mère de Nahel.

Maître Franck Berton, avocat.

20:05 C L'hebdo, la suite

Spéciale « Au coeur des femmes »



Les invités : David Foenkinos, Michèle Bernier, Linda Hardy et et la photographe de guerre Véronique Viguerie.

Extrait vidéo

« Je veux un procès. Je n’arrive pas à faire mon deuil. » Mounia Merzouk, la mère de Nahel, réagit au procès requis contre le policier qui a tiré sur son fils.