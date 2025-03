"C dans l'air" lundi 10 mars 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 10 mars 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 10 mars 2025, Caroline Roux recevra Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur.

"Bien sûr que les Etats-Unis sont des alliés" de l'Union européenne (UE) en dépit des récentes attaques verbales de Donald Trump, a martelé dimanche 9 mars Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a cependant estimé que l'Europe devait désormais augmenter son effort de défense. Interrogée sur la nécessité de transformer profondément la nature du lien avec les Etats-Unis comme l'UE le fait avec la Chine, elle a répondu "clairement non".

Donald Trump a récemment menacé l'Europe de droits de douane, a engagé un rapprochement avec le président russe, Vladimir Poutine, qui inquiète l'Ukraine et l'UE, et a questionné la protection américaine des Européens dans le cadre de l'Otan. "Nous sommes alliés, mais cela signifie que tous les alliés doivent prendre leurs responsabilités", a souligné la présidente de la Commission européenne, lors d'une conférence de presse sur les 100 premiers jours de son deuxième mandat.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roix décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

James André, grand reporter à France 24.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international de l'AFP.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale à l'Université Catholique de Lille.

Le thème de l'émission :

Russie : la réalité de la menace

Dans son allocution télévisée mercredi dernier, le chef de l'Etat a mis en garde contre "l'agressivité" de Moscou "qui ne semble pas connaître de frontières" et face à laquelle "rester spectateur serait une folie". Une analyse sur la réalité de la menace russe et la nécessité de mettre en œuvre une défense européenne, alors que les Etats-Unis ont décidé de se désengager d'Ukraine, que ne partage pas l'ensemble de la classe politique. Si les socialistes et les écologistes soutiennent la fermeté de la France face à Vladimir Poutine et l’effort de réarmement annoncé, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont beaucoup plus ambigus. Le chef de fil des Insoumis défend une stratégie de "non-alignement " et une "diplomatie altermondialiste", contre "les fanfaronnades guerrières ". Il s’oppose comme la leader du RN à la constitution d’une défense européenne puisque selon eux, la Russie ne menace pas la France, ni le reste de l’Europe, hors l’Ukraine. "Il y a peu de chances que la Russie ambitionne de venir jusqu’à Paris" avait lancé ironique ces derniers jours Marine Le Pen appelant à une paix rapide en Ukraine sans exiger de garanties de sécurité précises. Et si ces derniers jours, la Russie de Vladimir Poutine intensifie ses bombardements sur fond de suspension par les Etats-Unis du partage de renseignement américain avec l'Ukraine, pour Marine Le Pen le véritable "va t’en guerre", c’est Emmanuel Macron, et Donald Trump "tient ses promesses".

Ce qui en fait "une patriote de papier" et "d’une certaine façon une adversaire de l’intérieur", selon les mots du patron du PS, Olivier Faure dimanche. De son côté, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann qui s’est dit en "confrontation absolue" avec Jean-Luc Mélenchon sur le sujet, a dénoncé "une tentation munichoise, une tentation défaitiste, une tentation de la capitulation". L’ancien président de la République socialiste François Hollande a pour sa part jugé Emmanuel Macron "lucide" sur la menace russe mais l’a jugé "trop discret" sur le "lâchage de l’Ukraine par Donald Trump parce que, en réalité, c’est en ce sens qu’il y a un risque pour la sécurité du continent européen".

Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche ce 9 mars, le ministre des Armées a annoncé qu’il réunira la semaine prochaine les présidents de groupes parlementaires pour évoquer la brûlante question de la sécurité européenne lors d’une réunion en huis clos avec l’état-major et le renseignement. "Je considère que l’on ne peut pas laisser des responsables politiques, et même demain des candidats à l’élection présidentielle, trop loin des réalités du monde", a souligné Sébastien Lecornu estimant que ce briefing est nécessaire pour la bonne tenue du débat démocratique sur la stratégie de la France. "Ceux qui nient la menace russe se trompent et engagent leur crédibilité pour l’avenir car leurs propos vieilliront mal" a-t-il ajouté, préconisant d’augmenter le de budget de la défense à hauteur de 100 milliards d'euros par an. Avant cette réunion avec les présidents de groupes parlementaires, le ministre recevra ce mercredi ses homologues des quatre autres poids lourds militaires européens - Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni - pour "coordonner leur action en soutien à Kiev".

Pour rappel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment annoncé un "plan de 800 milliards d'euros en faveur de la défense européenne". La course à l’armement s’intensifie en Europe. Une bonne nouvelle pour l'industrie française, parmi les leaders de l'armement dans le monde, mais aussi pour l’industrie turque. Sous l’impulsion d’Erdogan, la dépendance de l’armée turque au matériel étranger est tombée de 70 % à 30 %. Son industrie de la défense compte aujourd’hui 2 000 entreprises, emploie 100 000 salariés et exporte ses produits dans près de 170 pays, notamment ces célèbres drones Bayraktar (le porteur de drapeau", en turc) utilisés par l’armée ukrainienne contre les Russes.

Des troupes ukrainiennes qui se trouvent actuellement en difficulté sur le front, alors que Volodymyr Zelensky est attendu ce lundi 10 mars en Arabie Saoudite à la veille de la rencontre avec la diplomatie américaine pour discuter d'un éventuel accord de paix avec la Russie.

Alors quelle est la réalité de la menace russe ?

