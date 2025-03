"Quotidien" lundi 10 mars 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 10 mars 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, la magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 10 mars 2025 :

Claude Malhuret, sénateur, président du groupe Les Indépendants.

Benoit Swan Pouffer et Angélique Blasco, pour le spectacle de danse « Peaky Blinders : The Redemption of Thomas Shelby » du 12 au 30 mars à La Seine Musicale.

Alex Lutz, pour son spectacle « Sexe, grog et rocking chair » à partir du 4 avril au Cirque d'Hiver.