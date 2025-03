"Les héros du patrimoine" : Gastronomie, les sentinelles du goût, mercredi 12 mars 2025 sur France 3

Mercredi 12 mars 2025 à 23:05, France 3 diffusera un nouveau numéro du magazine "Les héros du patrimoine" dans lequel Adrien Gavazzi vous emmène découvrir la gastronomie à la française.

Direction Lyon, la ville des lumières posée entre Rhône et Saône. Là-bas, Adrien rencontre des héros du patrimoine bien singuliers. Ils consacrent toute leur vie à défendre l’art de la table.

Paola et Fatima ont repris l’un de ces fameux bouchons lyonnais. Mais celui-ci est exceptionnel car il est exclusivement tenu par des femmes depuis 130 ans. Entre les deux, les rôles sont bien définis : « Moi, j’accueille » dit Paola dans un grand sourire. « Très important de sourire car si on fait une erreur après, ça passe toujours mieux auprès des clients. »

De son côté, Fatima s’affaire en cuisine. Elle ne dit pas un mot durant son service. Dans la plus grande tradition des mères lyonnaises. « Les fameuses mères nourricières, sans qui les bouchons lyonnais ne seraient pas ce qu’ils sont encore aujourd’hui. »

Du bouchon à l’étoilé, Adrien ne vous refuse rien ce soir. Prochaine étape, le restaurant de Jacote, qui porte le nom de sa grand-mère, la Mère Brasier. Elle est la première femme étoilée dans toute l’histoire de la gastronomie française.

Aujourd’hui, c’est le chef Mathieu Vianney qui a repris le flambeau. Mais la Mère Brasier et ses recettes sont encore dans toutes les têtes. Comme l’artichaut-foie gras, déjà cuisiné ici il y a 104 ans. Mathieu en est à sa vingtième déclinaison modernisée !

Si ça bouge à Lyon, du côté de Solaize, on maintient la tradition coûte que coûte. Le bleu de Solaize, ça vous dit quelque chose ? Non, ce n’est pas un fromage mais un poireau que l’on ne cultive qu’ici, à 14 km au sud de Lyon. Ils ne sont plus que six producteurs à le faire, comme Thierry. « C’est l’or bleu de la région et il va garnir les plus belles tables étoilées de France. Mais c’est un combat quotidien pour ma famille », avoue-t-il fièrement à Adrien.

Pour enrichir le périple d’Adrien au royaume de la gastronomie française, il est également question de l’univers des restaurants routiers qui s’accrochent pour ne pas mourir, de repas venus du Moyen Âge et d’élégance et de raffinement autour de la table. Les reines et princesses du monde en sont fans.