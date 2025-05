"Echappées belles" au fil de la Seine samedi 17 mai 2025 sur France 5

Samedi 17 mai 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Sabine Quindou va remonter la Seine.

Si la Seine est principalement connue à Paris, elle ne représente pourtant que 13 km du chemin, entre sa source sur les plateaux de Langres en Côte-d’Or pour finir sa course dans la Manche…

C’est donc en dehors de la capitale que débutera ce voyage, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) dans la capitale de la batellerie, pour remonter à travers plusieurs départements, jusqu’à la mer dans son estuaire, au Havre (Seine-Maritime), à la rencontre de ceux qui font la Seine d’aujourd’hui et qui témoignent de celle d’hier.

Ainsi, en remontant la Seine, à vélo, en canoë, à cheval ou à pied, Sabine Quindou va aussi remonter le cours du temps pour découvrir cette diversité de paysages bucoliques, urbains et médiévaux sur ses 777 kilomètres de long (et à travers 12 départements), mais surtout comprendre comment ce fleuve aux jolis méandres façonne le paysage, nourrit ses campagnes et les passions et inspire ses riverains à la préserver tout en profitant de ses cadeaux pour s’offrir un moment de détente…