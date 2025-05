"C ce soir" spéciale Cannes vendredi 16 mai 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce vendredi 16 mai 2025 à 22:55 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et, cette année, Arthur Chevallier.

Thème & invités du jeudi 16 mai 2025 :

Spéciale Cannes • Un Festival très politique

Karim Rissouli en débat sur le plateau avec :

Costa Gavras, réalisateur.

Hafsia Herzi, réalisatrice de « La petite dernière ».

Nadia Melliti, dans « La petite dernière ».

Dominik Moll, réalisateur de « Dossier 137 ».

Robin Campillo, réalisateur de « Enzo ».

Sepideh Farsi, réalisatrice de « Put your soul on your hand and walk ».