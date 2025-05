"Au bout de l'enquête" : L'affaire Mohamed Merah sur France 2 samedi 17 mai 2025

Samedi 17 mai 2025 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Mohamed Merah.

14:00 Affaire Mohamed Merah, 10 jours de terreur (1/2)

Au mois de mars 2012, une série de tueries sème la terreur dans la région de Toulouse. Un homme à scooter ouvre le feu devant une école juive. Trois enfants et un père de famille sont tués. Il abat également froidement trois militaires devant leur caserne à Montauban quelques jours plus tôt. La mobilisation des services d’enquête est maximale pour tenter d’identifier cet homme qui n’a manifestement aucune raison d’arrêter de tuer.

15:00 Affaire Mohamed Merah, 10 jours de terreur (2/2)

« J’aime plus la mort que vous n’aimez la vie. » Voilà ce que crie le jeune terroriste Mohamed Merah aux hommes du Raid qui font le siège de son domicile. Il a été identifié grâce à une enquête éclair qui a mobilisé d’importants moyens et a permis de démasquer ce jeune terroriste qui se revendique de l’organisation Al-Qaïda. C’est l’un des assauts les plus délicats de cette unité d’élite de la police.

Un film de Nathalie Gillot.

16:00 Affaire Jean-Pierre Treiber, les disparues et le garde-chasse

C’est l'une des affaires les plus médiatiques de ces vingt dernières années. L’une des plus glaçantes aussi… Novembre 2004, deux jeunes femmes disparaissent après avoir passé le week-end de la Toussaint dans une maison en Bourgogne. L’une d’elles est Géraldine Giraud, la fille du comédien Roland Giraud. Mais plus les investigations avancent, plus l’espoir de les retrouver vivantes s’amenuise...

Un film de Jean-Pierre Vergès.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.