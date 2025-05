"Faites entrer l'accusé" : Mickaël Philétas, le mâle dans la peau, dimanche 18 mai 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Dimanche 18 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Mickaël Philétas.

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020, la paisible commune d'Ecquevilly, dans les Yvelines, a été le théâtre d'un crime effroyable. Un féminicide, sur fond de masculinisme. Un mouvement misogyne qui prône la supériorité de l'homme sur la femme. Masculiniste, Mickaël Philétas l'était. En tout cas, il prétendait l'être. Pendant trois ans, ce coach autoproclamé en séduction a publié quelques 1300 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y donne des conseils aux hommes qui éprouvent des difficultés à communiquer avec les femmes.

Des recommandations, mais surtout, une incitation... à la détestation : "Femme autoritaire rime avec Hitler", "Comment dézinguer son ex"... Une spirale de haine envers la gente féminine dans laquelle cet homme s'est enfermé, et qui a trouvé son point d'orgue dans l'assassinat de son ex-compagne, Mélanie Ghione, 34 ans, tuée de 80 coups de couteau.

Et le bilan aurait pu être plus lourd, car dans sa folie meurtrière, Mickaël Philétas s'en est également pris à la sœur et au nouveau compagnon de Mélanie, tous deux rescapés de cette nuit d'horreur.

Devant le fait accompli, Mickaël Philétas a pourtant juré qu'il n'avait jamais voulu donner la mort à son ex-compagne...