"Dimanche en politique" : sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 18 mai 2025 sur France 3

Dimanche 18 mai 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Nicolas Mayer-Rossignol, candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, maire de Rouen.

12:00 Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.

Au sommaire cette semaine :

François Bayrou est le premier Premier ministre en exercice à devoir s’expliquer sous serment devant une commission d’enquête parlementaire. Il a nié avoir eu connaissance des abus sexuels à Bétharram et a remis en cause l’objectivité de la commission.

Pendant ce temps, on n’a guère avancé sur l’opportunité d’un référendum ni sur les sujets sur lesquels les Français pourraient être interrogés. Emmanuel Macron, qui se consacre beaucoup à l’international, a esquissé son bilan de huit ans et le travail qu’il reste à faire, soulignant l’incapacité du gouvernement et du Parlement à avancer. À deux ans de la présidentielle, le tempo s’accélère pour les sortants comme pour les prétendants.

Avec une "Carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de L’Express.