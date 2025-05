"La grande librairie" mercredi 21 mai 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 21 mai 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 21 mai 2025 :

Émission spéciale en direct de Cannes

Santiago H. Amigorana pour son livre « Le Festival de Cannes » (POL)

Dans ce livre, l’auteur nous raconte le récit de 40 ans de présence au festival de Cannes, depuis 1985. Le Festival de Cannes agit comme le « miroir grossissant » des espoirs et des défaites d’une existence. Il raconte son entrée soudaine dans ce milieu, ses rêves et désillusions, ses amitiés et amours. Un monde dans lequel il a pourtant le sentiment de vivre une forme d’exil. Chacun de ces voyages, dans cette atmosphère festive, artistique, souvent superficielle et délétère, représente une sorte de petite « madeleine » condensant les mirages d’une vie, et la magie du « temps perdu ». Le célèbre festival devient la chambre noire de la cruauté et de la vanité sociale, mais aussi des illusions perdues.

Serge Toubiana pour son livre « On ne connait du film que la scène des adieux » (Calmann-Levy)

Aux Cahiers du cinéma pendant plus de vingt ans, puis directeur de la Cinémathèque française, Serge Toubiana est un témoin privilégié de l’histoire du cinéma français. Dans On ne connaît du film que la scène des adieux, il revient sur les éloges qu’il a écrits pour ses chers disparus, au fil du temps. Des antidotes à l’oubli dans lesquels on lit toute l’admiration et tout l’amour qu’il a pour ces cinéastes, acteurs et actrices, hommes et femmes de cinéma qu’il a connus pour la plupart personnellement.

Thierry Frémaux pour son livre « Rue du Premier-Film » (Stock)

Depuis ce jour de juin 1982 où le jeune Thierry Frémaux a découvert la « Villa Lumière » dans le quartier de Monplaisir, à Lyon, il ne l’a plus jamais quittée. Passer une nuit à l’endroit où Auguste et Louis ont donné le coup d’envoi du cinéma mondial : l’opportunité tombait sous le sens. Une façon pour le délégué général du Festival de Cannes d’effectuer une déambulation passionnante et virtuose, de ramener au présent le passé de la rue du Premier-Film, d’exprimer sa dette et sa passion pour cet art si particulier qui donne à voir le monde en même temps qu’il l’imagine.

Leila Slimani La romancière est membre du jury de la 78e édition du Festival de Cannes.

Fatima Dass Son premier roman « La Petite Dernière » (Notabilia-2020) est adapté au cinéma par Hafsia Herzi.

Raoul Peck pour son documentaire sur George Orwell, « Orwell : 2+2=5 ».