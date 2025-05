"Envoyé Spécial" jeudi 22 mai 2025 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 22 mai 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 22 mai 2025 :

La crypto, vraiment pour tous ?

Ce sont des chiffres qui font tourner la tête. En décembre dernier, la valeur du bitcoin a atteint un record : 100 000 euros, +120% en un an. Pour Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus vendue au monde, c’était +70% en 2024. Le cours de ces monnaies virtuelles ont été boostées par l’élection de Donald Trump qui s’est proclamé “président pro crypto”.

La « crypto-mania » gagne aussi la France, près d’une personne sur dix en a acheté l’an dernier. Ces actifs numériques, très volatils, qui peuvent perdre et gagner de la valeur en quelques minutes attirent aussi bien les jeunes investisseurs que les épargnants en quête d’alternatives aux placements traditionnels. Les villes de Cannes ou de Talence en Gironde incitent même leurs commerçants à accepter ce nouveau mode de paiement. Certains y voient une révolution financière, d’autres une bulle prête à éclater. Comment fonctionnent ces nouvelles technologies ?

Envoyé spécial a rencontré les Français qui se sont lancés sur ce marché numérique qui façonne des fortunes, de l’Islande à Metz. Face aux promesses de gains rapides, certains ont tout perdu. Comment repérer les arnaques dont le nombre explose ces derniers mois ?

Un reportage de Laura Orosemane, Juliette Jonas, Justine Weyl et Anne-Laure Marcault.

Passion musculation : même à la campagne !

En 15 mois, la petite salle de sport a transformé la vie des habitants d’Ailly-sur-Noye, dans les Hauts de France. Dans cette commune rurale de 2700 habitants, le pari était risqué pour Cyril Bouthors, le gérant de la salle. Mais son paradis de la fonte et de la sueur s’est vite rempli et l’aventure est devenue rentable en quelques mois. Les équipes d'Envoyé spécial vous font découvrir l’histoire émouvante de Sylvie, 49 ans, ancienne obèse. La musculation a changé sa vie et l’a aidée à reprendre confiance en elle.

A 77 ans, Maurice, lui, est le doyen de la salle et il préfère la musculation au club du 3e âge ! Pour ce retraité, venir tous les jours est non seulement un moyen de rester en forme, mais aussi l’assurance de rencontrer du monde. Le prêtre d’Ailly-sur-Noye s’est abonné pour pousser de la fonte au milieu de ses ouailles ! Après avoir conquis les métropoles, la « muscu » a trouvé sa place dans les campagnes, là où on ne l’attendait pas.

Un reportage de Lila Bellili, Raphaëlle Duroselle et Nathalie Masson-Cartier.

Interview exclusive de Tibo Inshape

Elise Lucet s’invite aussi dans la salle de sport personnelle de Tibo Inshape, le YouTubeur le plus suivi de France. Ils parleront de musculation bien sûr, mais aussi de politique.