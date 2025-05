"Ça commence aujourd'hui" jeudi 22 mai 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Jeudi 22 mai 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés jeudi 22 mai 2025 sur France 2 :

13:55 Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents

Le thème du jour porte sur la transmission intergénérationnelle dans les familles d'artistes : comment les enfants de célébrités vivent-ils l'héritage et la notoriété de leurs parents, et comment parviennent-ils à tracer leur propre chemin ?

À travers trois témoignages, découvrons comment ces duos parents-enfants construisent leur identité entre admiration, transmission et indépendance.

C’est en accompagnant sa mère Daniela Lumbroso, sur les tournages, en côtoyant les plus grandes stars, que Carla a eu envie d’être dans la lumière. Aujourd'hui, elle est créatrice de contenus et podcasteuse, Daniela l’encourage, mais ne l'a jamais pistonnée.

Lola est la fille d'Hélène Zidi et d'Yves Rénier. Quand Lola a voulu passer des castings, Hélène a appelé une amie pour lui donner un casting difficile et la décourager. Ça n’a pas marché, Lola avait la fibre. Aujourd’hui, mère et fille partagent la scène dans une pièce de théâtre.

15:05 Enfant pansement : elles sont nées pour apaiser la souffrance d'une famille



Grandir dans l’ombre d’un autre enfant disparu et réussir à se construire est le sujet inédit discuté dans l’émission.

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit sur le plateau trois femmes qui vivent cette situation. Elles partagent leurs difficultés et leurs souffrances sans tabou.

Pascale porte le même prénom que sa tante décédée qu’elle n’a pas connue. Elle a du mal à se construire pendant son enfance et son adolescente tant cette personne est omniprésente malgré sa disparition.

Morgane vît avec la mémoire de son frère Kylian, mort à la naissance. Considérée comme un enfant de remplacement par sa mère, elle a du mal à trouver sa place jusqu’à l’âge de 20 ans.

Nathalie est née 11 mois après le décès de sa sœur Laurence d’un accident domestique. L’existence de Laurence lui a été cachée pendant des années.

Des témoignages très touchants au programme de cette émission.