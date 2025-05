"13h15 le samedi" avec la famille Volpe, pompiers de père en fils ce 24 mai 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 24 mai 2025 sur France 2, le portrait de la famille Volpe, pompiers de père en fils.

Sur leur temps libre, certains décident de sauver des vies. C'est le cas de la famille Volpe. Joseph, le grand-père sapeur-pompier volontaire, a transmis son engagement au service des autres à son fils et ses petits-fils, eux aussi devenus bénévoles à la caserne.

En France, près de 200 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur activité professionnelle ou de leurs études, en devenant sapeurs-pompiers volontaires. Ces bénévoles représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers, et constituent donc le socle de notre modèle de sécurité civile en offrant un service public de proximité.

Une passion au service des autres qui se transmet, régulièrement, de génération en génération. À Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence, la famille Volpe compte quatre de ses membres à la caserne.

Tout a débuté avec Joseph, ambulancier, devenu chef de la caserne. A 76 ans, il a raccroché l'uniforme mais s'occupe toujours activement de l'amicale des anciens sapeurs-pompiers.

Son fils Sébastien, qui a quasiment grandi à la caserne, a enfilé l'uniforme dès l'âge de 16 ans. Il en a aujourd'hui 52 et est devenu capitaine en parallèle de son activité de chef d'entreprise.

Enfin, les deux fils de Sébastien marchent dans les pas de leur grand-père et de leur père : Florian, 32 ans, ambulancier également, et Hugo, 14 ans, lycéen et apprenti jeune sapeur-pompier.

Un document signé Florence Helleux, Félix Albert et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Auxyma.