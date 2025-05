"C à vous" vendredi 23 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce vendredi 23 mai 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoine ouvre l’émission depuis la Croisette puis passe la main à Aurélie Casse, en direct de Paris, avant de reprendre l'antenne depuis Cannes à 20:00.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 23 mai 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Réseau pédocriminel démantelé sur Telegram : 55 hommes interpellés

Quentin Bevan, chef du pôle opérationnel de l'Office central de lutte contre les violences faites aux mineurs.

Laëtitia Ohnona, réalisatrice du documentaire "Pédocriminels, la traque".

Don de moelle osseuse : deux sœurs lancent un appel viral pour sauver leur mère atteinte de leucémie aiguë

Julie Descamps, l'une des sœurs.

Marine Jeantet, médecin & directrice générale de l’Agence de la Biomédecine.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Claude Lelouch, réalisateur d’”Un Homme et une femme” mis à l’honneur sur l’affiche du festival de Cannes 2025.

Géraldine Nakache, jury de la Caméra d’or.

Nadav Lapid pour son film “Yes” en salle le 17 septembre.

Gillian Anderson et Simone Ashley, pour le prix “Lights on women’s worth” qui fête son 5ème anniversaire et qui célèbre les réalisatrices.

Cerrone & Christine and the Queens interpréteront leur titre “Catching feelings” en live.

Adil Rami, ancien footballeur, sera également sur le plateau.