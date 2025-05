"C dans l'air" samedi 24 mai 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 24 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 24 mai 2025, Axel de Tarlé recevra Mathieu Delahousse, grand reporter au Nouvel Observateur et spécialiste des affaires judiciaires.

Il viendra présenter le dossier en une de l’hebdomadaire : une enquête sur les « pilleurs d’héritage », cette forme de prédation qui cible les personnes âgées vulnérables.

Familiers, aidants, amis récents ou professionnels peu scrupuleux profitent de l’isolement et de la fragilité psychologique des aînés pour s’approprier leur argent ou se faire inscrire sur leur testament. Le phénomène est discret mais connait une forte croissance selon les chiffres : en 2024, 2274 personnes ont été mises en cause pour abus de faiblesse. À Paris, les signalements ont bondi à 1 735, soit une hausse de 38 % en un an, une progression révélatrice d’un problème profond dans une société où le vieillissement s’accompagne souvent de solitude.

Si les victimes sont souvent des personnes aisées, cette prédation ne se limite pas aux grandes fortunes : c’est bien la vulnérabilité, au moins autant que le patrimoine, qui ouvre la porte à ces abus. À travers plusieurs témoignages, l’enquête du Nouvel Obs met en lumière la diversité des profils visés, la variété des procédés utilisés et l’ampleur des dommages causés. Comme le montre le cas de Lucette, 89 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, à qui son auxiliaire de vie a soutiré 117 000 euros après avoir profité de sa générosité. Si les signalements peuvent venir d’une banque, d’un médecin ou d’un proche, ils restent rares, notamment en raison de l’emprise psychologique exercée sur les victimes, souvent réticentes à se voir comme telles.

Mathieu Delahousse viendra ce soir livrer les enseignements de cette enquête et évoquer les moyens concrets pour mieux protéger nos aînés : prévenir leur isolement sur le plan humain, mais aussi renforcer leur encadrement juridique pour éviter qu’ils ne tombent dans les filets de prédateurs parfois bien dissimulés.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des Comptes, président de Fipeco.

Olivier Babeau, essayiste, président de l’Institut Sapiens.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction à Challenges.

Sandra Hoibian, directrice générale du Crédoc.

Le thème de l'émission :

Taxis, agriculteurs... le retour des colères sociales ?

Il « ne fera pas machine arrière ». Face à la grève des taxis, le gouvernement n'entend pas revenir sur le projet de nouvelle tarification de l'Assurance-maladie sur les transports de malades. Son objectif : freiner la progression des dépenses liées au transport sanitaire. Celles-ci ont atteint 6,74 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 45% depuis 2019. Le chiffre d'affaires des chauffeurs de taxis risquerait selon eux de baisser de 40%.

Mais après le blocage hier des prises en charge dans deux gares parisiennes, une réunion aura lieu cet après-midi au ministère des Transports, en présence de François Bayrou. Si aucun accord n'est trouvé aujourd'hui, l'intersyndicale menace de perturber Roland Garros. Le sujet de la concurrence des VTC alimente aussi leur colère.

Les agriculteurs se mobilisent également. Ceux-ci veulent mettre la pression sur les députés, à la veille de l'examen de la proposition de loi Duplomb visant à lever certaines de leurs contraintes (le stockage de l'eau ou l’accès à des pesticides). Plusieurs permanences d'élus de gauche opposés à ce texte ont été dégradées, tandis que l’autoroute A16, près de Beauvais, a été bloquée hier.

Enfin, dans les petites communes, les maires sont de plus en plus nombreux à démissionner. Ceux-ci se sentent pris à la gorge par des contraintes budgétaires difficiles à suivre et à justifier auprès de la population locale. Entre désillusion et découragement, leur mécontentement est accentué par la surcharge bureaucratique et l'excès de normes. Cela fait craindre une pénurie de candidats pour les municipales de 2026.

Alors, le gouvernement va-t-il éteindre la colère des chauffeurs de taxi ? La loi Duplomb sur l'agriculture va-t-elle être adoptée ? Comment apaiser le malaise des maires de petites villes ?

