"Les héros du patrimoine" avec des gardiens de l'esprit ouvrier, mercredi 28 mai 2025 sur France 3

Ce mercredi 28 mai 2025 à 22:40, France 3 diffusera un nouveau numéro des "Héros du patrimoine" dans lequel Adrien Gavazzi vous donne rendez-vous avec les gardiens de l'esprit ouvrier.

Roubaix, la ville aux mille cheminées, l’ancienne capitale du textile en France. C’est là que débute le périple d’Adrien. Avec Annie, 70 ans. Elle pourrait être à la retraite aujourd’hui, elle a commencé à travailler à l’âge de 15 ans. Mais Annie a fait le choix de transmettre son savoir à de jeunes lycéens en bac pro couture. « C’est un si beau métier et plus grand-monde ne l’enseigne vraiment, à l’atelier. S’il faut que je reste dix ans de plus, je le ferai », confie-t-elle dans un large sourire.

Dans le bassin minier, aux alentours de Lens, c’est une autre ambiance qui attend Adrien, mais les sourires ne sont jamais très loin. Comme à Harnes, où les habitants de la rue de Plewna ont décidé de restaurer leurs corons, sous la houlette de Mélusine, architecte. Une fée bâtisseuse embarquée dans une aventure qui devait durer neuf mois. Elle y est depuis trois ans !

Comme si le temps n’avait plus d’importance. Du côté de Oignies, cela fait plus de vingt ans que Robert et ses amis restaurent le 9.9 bis, l’un des sites majeurs de l’extraction minière dans les Hauts-de-France. À son apogée 2 500 personnes travaillaient là. « En fait, je n’ai jamais été à la retraite mais ça me plaît. Il faut maintenir ce monument à flot pour ne pas oublier ce que les mineurs ont apporté à la France. »

Les mineurs et leur sens de la fête. Avec les fameuses harmonies ou fanfares, dont certaines inspirent encore le cinéma. Celle qu’Adrien s’apprête à rencontrer répète tous les vendredis sous la baguette de William. Attention, aucune place n’est laissée à l’improvisation et chacun connaît son rôle. Du musicien amateur comme Gilbert, derrière sa trompette, à Cyrielle, la fierté du groupe, qui vient de décrocher une place au Conservatoire de Paris. « Je suis très fière du chemin parcouru à partir de cet héritage ouvrier, qui m’a offert l’élite de la musique classique en France. Avec, c’est vrai, beaucoup de travail pour y parvenir. » À sa façon, Cyrielle résume en une phrase la beauté de l’esprit ouvrier.

