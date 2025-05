"C à vous" jeudi 29 mai 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 29 mai 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 29 mai 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

20 ans du référendum de 2005, « pamphlet » d’Edouard Philippe, « demande d’efforts » du Premier ministre…

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Accusations mensongères, images trafiquées… les ingérences russes aux cœurs de la guerre

Général Jérôme Pellistrandi, de la revue Défense Nationale.

Christine Dugoin-Clément, auteure de "Géopolitique de l’ingérence Russe. La stratégie du chaos" (Puf).

20:00 C à vous, la suite

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis à l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série "And Just Like That…" sur HBO Max.

Marlène Jobert qui nous parlera du lecteur audio “Yoto” pour enfant.

Dans la cuisine de C à vous

Dario Tosto, sous-chef du restaurant Big Mamma à Paris.