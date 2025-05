"C dans l'air" vendredi 30 mai 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 30 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 30 mai 2025, Axel de Tarlé recevra Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes.

La Fondation Vinci Autoroutes publie la 15e édition du Baromètre de la conduite responsable. Incivilités, usage du téléphone au volant, non-respect du code de la route… Cette nouvelle édition marque une évolution positive des comportements, même si les chiffres restent élevés. Concernant les incivilités au volant, 87 % des conducteurs déclarent avoir peur du comportement agressif des autres conducteurs, et 63 % admettent injurier d’autres conducteurs, alors qu’ils étaient 67 % en 2024. 54 % des conducteurs avouent également klaxonner de façon intempestive les conducteurs qui les énervent, un chiffre là aussi en légère baisse.

L'usage du smartphone reste un problème majeur : les trois quarts des conducteurs français utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant, 61% téléphonent au volant et 29% envoient ou lisent des SMS ou des mails en conduisant.

Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, nous exposera les résultats de son baromètre. Elle nous donnera aussi son analyse des comportements à risques des conducteurs, après 15 années d'un baromètre publié chaque année.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Lauric Henneton, historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Versailles-Saint Quentin.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter au Nouvel Obs.

Marie-Cécile Naves, politologue, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Le thème de l'émission :

Guerre commerciale : et si les juges bloquaient Trump

Un nouveau camouflet judiciaire pour Donald Trump. Mercredi, un tribunal américain a suspendu la plupart des droits de douane instaurés par le milliardaire républicain depuis son retour à la Maison-Blanche : les 10 % imposés sur tous les produits entrant sur le sol américain mais aussi ceux plus importants imposés au Mexique, au Canada et à la Chine. Une décision qui touche en plein cœur l’un des chevaux de bataille du président américain : la guerre commerciale.

Les juges de l’ITC (International Trade Commission) ont estimé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en appliquant des surtaxes non ciblées, une prérogative qui revient normalement au Congrès. "Cela constituerait un renoncement du pouvoir législatif au profit d’une autre branche du gouvernement", ont écrit les magistrats dans leur décision. Une violation de la Constitution américaine, selon eux.

De quoi déclencher la fureur de la Maison-Blanche. Donald Trump a conspué une décision "horrible", à l’initiative, selon lui, de "juges gauchistes" non élus. Dans la foulée, le gouvernement a déposé une requête, annonçant être prêt à se tourner vers la Cour suprême pour obtenir, dès vendredi, la levée de cette suspension temporaire. Mais une cour d’appel a accédé à sa demande jeudi, le temps de se prononcer sur le fond.

Ce nouvel épisode judiciaire illustre la guerre menée par Donald Trump contre les pouvoirs législatif et judiciaire. Une bataille dans les tribunaux qui touche au fondement même de la démocratie américaine et de l’État de droit. Vigies de la Constitution, les juges fédéraux tentent de faire respecter l’équilibre des pouvoirs, alors que, des droits de douane à l’immigration, le milliardaire ne cesse d’enfreindre le périmètre qui revient normalement aux élus du Congrès et d’attaquer tous les contre-pouvoirs. Parmi eux se trouvent également les médias, les facultés — en particulier la prestigieuse université de Harvard — et les organes de recherche. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les purges se multiplient : des départements sont supprimés, des postdoctorants sont éjectés, des pontes envoyés en retraite anticipée… et de nombreux chercheurs vivent désormais dans l’angoisse et l’incertitude. Certains font le choix de rejoindre la France, qui se pose en terre d’accueil pour les scientifiques en exil. Nous avons rencontré des chercheurs qui ont quitté les États-Unis pour venir travailler à Aix-en-Provence.

