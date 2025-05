"Grands reportages" : Déménagements hors-normes, ça passe ou ça casse sur TF1 dimanche 1er juin 2025

Dimanche 1er juin à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de série documentaire « Déménagements hors normes : ça passe ou ça casse » réalisée par Bruno Timsit.

Le déménagement serait, à en croire les études, l’une des situations les plus stressantes de l’existence, hormis le deuil et le licenciement. Point de bascule entre la fin d'une histoire et le début d'une autre, c'est l'un des rares moments dans la vie que l'on peut à la fois redouter et espérer. Et c’est d’autant plus stressant que parfois il s’agit de déménagements hors normes : un hôpital, une usine, ou un collège ?

Pendant un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi plusieurs déménagements exceptionnels, qui sont autant d'immenses défis pour les protagonistes de ces histoires. Une série en 2 épisodes

Dans ce premier épisode :

Au collège du Sacré-Cœur de Saint-Malo, cela fait six ans que la mérule, champignon qui attaque le bois, a envahi les bâtiments. Le directeur, Stéphane Danjou, s'est résolu à prendre une décision radicale : quitter les bâtiments historiques, vieux de deux cents ans, qui abritaient l'établissement. Déménager un collège, un défi dont le directeur n'imaginait pas l’ampleur : "Si on m'avait confié cette mission quand j'ai commencé en tant que chef d'établissement, je pense que je n'aurais pas tenu trois mois tant c'est difficile". Il faut dire que Stéphane ne s'est pas facilité la tâche, car plutôt que de faire appel à des déménageurs, il a demandé aux parents d'élèves de venir porter les cartons. "Après on se regardera probablement autrement, parce qu'on aura vécu ces petites aventures ensemble", dit Stéphane...

Dans une vie de praticien hospitalier, un déménagement d'hôpital est un événement rarissime. Le Dr Maruan Barri, chef du service de cardiologie de l'hôpital de Longjumeau, dans l'Essonne, est un peu stressé. "Déménager un appartement c'est déjà quelque chose, mais un hôpital avec plus de 500 lits, c'est un travail hors norme". La difficulté est surtout que l'hôpital doit déménager avec ses patients. Et dans le service du Dr Barri, ils sont tous atteints de lourdes pathologies cardiaques, comme Jean-Luc, soixante-neuf ans, qui a déjà subi trois pontages. "C'est délicat parce qu'il était en grande souffrance cardiaque ces derniers jours, donc il n'est pas à l'abri de faire des problèmes de rythme pendant le transfert". Ambulances et véhicules du SMUR seront mobilisés pour le déménagement des patients. Mais dans le nouvel hôpital, sorti de terre il y a quelques mois à Saclay, tout sera-t-il prêt à temps pour les accueillir ?

Depuis plusieurs semaines, le Parc Zoologique de Paris est en ébullition. Deux femelles rhinocéros doivent arriver bientôt. Venues de deux autres zoos, situés en Grande-Bretagne et près de Nantes, elles doivent s'accoupler avec un mâle du Parc pour faire de beaux bébés. Des naissances très attendues par Fabrice Bernard, le chef des soigneurs. "Ce n'est pas tous les jours qu'on a une naissance de rhinos. Dans un zoo, toutes les naissances sont importantes. Mais celle-ci est tellement rare qu'elles seront encore plus importantes." Encore faut-il que les deux femelles rhinocéros arrivent à bon port. Le problème est qu'on ne transporte pas si facilement des animaux de plus d'une tonne, lesquels par définition n'ont pas décidé de déménager.

Au cours de son histoire, la famille Rubière a, quant à elle, déjà réalisé plus de 100 000 déménagements. Installés de père en fils depuis les années 1950 à Saint-Etienne, ils connaissent toutes les astuces de ce métier si particulier. Yoann Rubière, le jeune patron, ne panique jamais, y compris lorsqu'il pénètre avec ses équipes dans des maisons surchargées, qu'il faut vider avec calme et détermination. "Emballer, ce n'est pas la partie la plus intéressante de notre travail mais c'est là que tu vois si tu es efficace ou pas. Parce que dans une heure ou dans deux heures, tout sera en carton, tout sera bien rangé. Ce sera un peu de la magie !". Mais un déménagement comme celui de Jean, quatre-vingt-neuf ans, Yoann n'en avait pas vu beaucoup. Le vieil homme, amateur de brocante, a accumulé des centaines d'objets insolites et ne veut surtout pas s'en séparer. "Cela fait quinze ans qu'il est là, dit Yoann. Il a ses repères, sa vie bien cadrée. Nous, on arrive, on lui chamboule toute sa vie, c'est normal qu'il soit perdu". Derrière des situations en apparence anodines se cachent donc aussi des déménagements hors du commun.