"Envoyé Spécial" jeudi 5 juin 2025 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 5 juin 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 5 juin 2025 :

Cold Cases, et si vous aviez la clef de l’énigme ?

Et si vous aidiez la police à résoudre les Cold Cases les plus mystérieux d’Europe ? C’est le pari fou de l'opération Identify me qui fait appel au grand public pour tenter d'identifier les corps de femmes découvertes en France et dans toute l’Europe. 46 dossiers ont été rouverts par Interpol et partagés sur Internet avec l’espoir de recueillir de nouvelles informations sur ces affaires criminelles irrésolues.

Envoyé Spécial a exceptionnellement pu suivre les policiers français qui enquêtent sur ces affaires irrésolues. Grâce à Identify me, « La femme à la fleur tatouée » a ainsi pu retrouver son identité plus de 30 ans après son meurtre. À Nantes, ce sont les investigations sur « La jeune fille à la pièce de 10 pence » qui sont relancées. Les éléments d’enquêtes rendus publics permettent aussi aux bénévoles de l’AVANE, l’Association d’aide aux victimes des affaires non élucidées de prêter main forte aux policiers et de redonner espoir aux familles de ces victimes oubliées.

Un reportage de Marie-Lise Faure, Ulysse Cailloux, Pablo Rey pour Kraken.

Mamie va jouer la Coupe du monde

C'est une aventure sportive unique en son genre que propose de suivre cette semaine Envoyé spécial. Celle d'une équipe de foot composée exclusivement de femmes de plus de cinquante ans, bien décidées à devenir championnes du monde !

Depuis un an et demi, qu’il pleuve ou qu’il vente, Karine, Maryse, Joëlle et les autres s’entrainent chaque mardi soir sur le petit terrain municipal de Calès, en Dordogne. La plupart sont débutantes mais toutes ont une bonne raison de taper dans le ballon : se maintenir en bonne santé, sortir de la solitude, ou réaliser un rêve d’enfance. Ce qui, au départ, n’était qu’un simple passe-temps, s’est transformé en défi : participer à la Coupe du monde des grands-mères qui s'est tenue en Afrique du Sud le mois dernier.

Alors qu'elles ne connaissaient ni la technique, ni les règles du jeu il y a quelques mois à peine, nos mamies de Dordogne se sont frottées à des concurrentes bien plus expérimentées venues d'Afrique ou des États-Unis, où le foot féminin sénior est bien plus développé qu'en France. L'essentiel pour nos joueuses n'est pas la victoire sur le terrain, mais une victoire sur elles-mêmes, en s'affranchissant des convenances et des aprioris.

Pendant plusieurs semaines, Envoyé Spécial a suivi la préparation de cette équipe hors du commun et vécu avec les Reines du Foot une épopée pleine d'émotion qui restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Un reportage de Jean-Baptiste Jacquet, Nicolas Ducrot et Hélène Lanfranchi – FTV Presse.