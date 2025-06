"Complément d'enquête" : Rachida Dati, la conquête à tout prix, jeudi 5 juin 2025 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 5 juin 2025 à 23:00, le magazine "Complément d'enquête", présenté par Tristan Waleckx, sera consacré à Rachida Dati.

Ce fut l’une des surprises de la rentrée politique de janvier 2024, un coup de théâtre comme le président Macron, qu’elle a pourtant souvent fustigé, en a le secret : le grand retour de Rachida Dati dans un gouvernement, presque 20 ans après, à un poste où personne ne l’attendait, celui de ministre de la Culture.

L'indéboulonnable Rachida Dati a survécu à trois Premiers ministres successifs et se prépare déjà au prochain combat de sa carrière : décrocher la mairie de Paris en 2026.

Comment cette figure des années Sarkozy à l’ascension fulgurante, icône de la diversité dans les années 2000, s’est-elle rendue indispensable à la vie politique de notre pays ? Qu’est-ce qui la rend si populaire auprès des Français ?

Fascinante et fine stratège pour les uns, cassante et reine de l’intrigue pour les autres, la toute première ministre de la Justice issue de l’immigration n’a jamais laissé personne indifférent.

Star des plateaux de télévision redoutée pour son style direct, ses punchlines et son franc-parler ont fait sa notoriété. Mais en coulisses, elle est aussi réputée pour ses méthodes « musclées ».

Intimidations, textos au langage fleuri, attaques en justice, Rachida Dati n’hésiterait pas à hausser le ton pour se faire entendre et parvenir à ses fins. Par peur des représailles, rares sont ceux qui acceptent d’en témoigner à visage découvert.

Pendant des mois, l'équipe a enquêté sur la ministre de la Culture, ses réussites et ses échecs et interviewé ses soutiens les plus fidèles et ses éternels opposants.

En partenariat avec Le Nouvel Obs, Complément d'enquête s'est aussi plongé dans ses dossiers judicaires. Mise en examen pour corruption passive et trafic d’influence depuis 2021, la ministre de la Culture est accusée d’avoir profité de son mandat de députée européenne pour faire du lobbying pour le groupe Renault-Nissan, en échange de 900 000 euros versés entre 2010 et 2012. La ministre réfute en bloc toutes les accusations. Pour quelles missions exactement a-t-elle été rémunérée par l’entreprise alors dirigée par Carlos Ghosn, lui aussi aux prises avec la justice ? Pourquoi les enquêteurs la soupçonnent-ils d’avoir usé de son mandat à des fins illégales ?

Documents inédits, témoignages chocs et révélations sur ses secrets les mieux gardés, Complément d’enquête sur Rachida Dati, une femme d’affaires en politique.

Une enquête de Louis Milano-Dupont, Elodie Delevoye, Sébastien Séga et Pierre-Louis Devais.